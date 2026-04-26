Погледајте какве нас температуре очекују данас

У Републици Српској данас ће бити претежно сунчано и топло, а послије подне и увече вјетровито.
Вјетар у првом дијелу дана слаб сјеверни и сјевероисточни, послије подне и увече умјерен до јак, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Максимална температура ваздуха од 21 до 27 степени Целзијусових, у вишим предјелима од 15.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ сунчано.
Роде не мирују: Српска богатија за 20 беба
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Соколац три, Гацко четири, Бјелашница, Шипово и Фоча пет, Хан Пијесак шест, Јајце, Вишеград, Чемерно Нови Град и Рибник седам, Иван седло, Мркоњић Град, Ливно, Сански Мост и Сарајево осам, Приједор и Бањалука девет, Добој, Кнежево и Тузла 10, Бијељина 11, Мраковица 12, Требиње и Мостар 13 степени.
