Данас славимо Светог Артемона: Силом крста приковао змије за земљу

Српска православна црква и православни вјерници данас обиљежавају светог свештеномученика Артемона Лаодикијског. Он је био свештеник у Лаодикији за вријеме цара Диоклецијана.
Пред судијом мучитељем овако је за себе рекао: "Именујем се Артемон, роб Христа Бога мојега; 16 година бјех чтец и читах књиге у цркви Бога мојега; 28 година бјех ђакон и читах свештено Јеванђеље; 33 године напуних као презвитер учећи људе и настављајући их на пут спасења с помоћу Христовом".
Судија га уведе у храм Ескулапов гдје жречеви нарочито његоваху велике змије, посвећене томе "богу". Сви држаху да ће змије угристи Артемона.
Обустава саобраћаја на овим дионицама
Но, он се прекрсти и силом крста прикова све змије за земљу тако да се не могаху маћи. Потом их изведе све у двориште, духну на њих и све их на мах умртви. Сви бјеху у великом ужасу.
А главни жрец тога храма, Виталије, видећи ово чудо, паде на кољена пред Артемоном и повика: "Велики је Бог хришћански!" И крсти га мученик са још неким пријатељима његовим.
Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Артемоне: "Моли Христа Бога да спасе душе наше".
