Данас славимо Светог Артемона: Силом крста приковао змије за земљу

Аутор:

АТВ
26.04.2026 08:39

Фото: АТВ

Српска православна црква и православни вјерници данас обиљежавају светог свештеномученика Артемона Лаодикијског. Он је био свештеник у Лаодикији за вријеме цара Диоклецијана.

Пред судијом мучитељем овако је за себе рекао: "Именујем се Артемон, роб Христа Бога мојега; 16 година бјех чтец и читах књиге у цркви Бога мојега; 28 година бјех ђакон и читах свештено Јеванђеље; 33 године напуних као презвитер учећи људе и настављајући их на пут спасења с помоћу Христовом".

Судија га уведе у храм Ескулапов гдје жречеви нарочито његоваху велике змије, посвећене томе "богу". Сви држаху да ће змије угристи Артемона.

Обустава саобраћаја на овим дионицама

Но, он се прекрсти и силом крста прикова све змије за земљу тако да се не могаху маћи. Потом их изведе све у двориште, духну на њих и све их на мах умртви. Сви бјеху у великом ужасу.

А главни жрец тога храма, Виталије, видећи ово чудо, паде на кољена пред Артемоном и повика: "Велики је Бог хришћански!" И крсти га мученик са још неким пријатељима његовим.

Тропар

Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Артемоне: "Моли Христа Бога да спасе душе наше".

(Курир)

Прочитајте више

Обустава саобраћаја на овим дионицама

Друштво

Обустава саобраћаја на овим дионицама

45 мин

0
Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.

Свијет

Ко је Кол Томас Ален? Наоружан упао на вечеру и запуцао на Трампово обезбјеђење

55 мин

0
Предсjедник САД-а Доналд Трамп стиже у салу за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Белој кући након пуцњаве испред балске сале на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону, у суботу, 25. априла 2026.

Свијет

Огласио се Трамп након пуцњаве: Познат идентитет нападача

1 ч

0
Милорад Додик с мајком

Република Српска

Данас сахрана Мире Додик

1 ч

0

Више из рубрике

Обустава саобраћаја на овим дионицама

Друштво

Обустава саобраћаја на овим дионицама

45 мин

0
Прасићи скупљи од јагњади? Ево шта нас чека до Ђурђевдана

Друштво

Прасићи скупљи од јагњади? Ево шта нас чека до Ђурђевдана

1 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Друштво

Мање од половине угоститеља пријављено у Централни информациони систем

13 ч

0
Какво нас вријеме очекује почетком наредне седмице?

Друштво

Какво нас вријеме очекује почетком наредне седмице?

15 ч

0

  • Најновије

09

10

Дневни хороскоп за 26. април: Ево шта вам звијезде поручују данас

08

58

Прве ријечи нападача на Трампа након пуцњаве: Они су ми били мета

08

46

Погледајте какве нас температуре очекују данас

08

42

Роде не мирују: Српска богатија за 20 беба

08

39

Данас славимо Светог Артемона: Силом крста приковао змије за земљу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner