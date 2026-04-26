Прасићи скупљи од јагњади? Ево шта нас чека до Ђурђевдана

Како је прошао пост, а приближавају се првомајски празници и Ђурђевдан, тако су кренули да поскупљују и прасићи.
Подсјетимо, пред Васкрс је килограм живе ваге прасића коштао је око 8 КМ, а јагњади до 12 КМ.
Тренутно, прасићи преко огласа иду и по 10 КМ, док је максимална цијена јагњади и даље 12 КМ.
Практично, за прасе од 25 килограма потребно је око 250 марака, док јагње исте тежине кошта око 300 КМ.
Прасићи се могу наћи и по нешто нижој цијени која је, међутим, далеко од оне са почетка марта, када је килограм живе ваге коштао 5,5-6,5 КМ.
Како су за Српскаинфо потврдили у Удружењу узгајивача свиња Српске, цијена жива вага прасића максимум ће достићи уочи Ђурђевдана.
"Цијена прасића значајније би могла да оде уочи Ђурђевдана, уосталом, као и сваке године у ово доба", рекли су у Удружењу узгајивача свиња Српске.
Узгајивачи не прецизирају колико би прасићи тада могли да коштају, али је уочи Ђурђевдана прошле године, килограм живе ваге је ишао и до 12 КМ.
Око Божића ове године, килограм живе ваге прасића коштао је око 10 КМ.
Цијена јагњади уочи Ђурђевдана лани била је 12 КМ, тако да је извјесно да ћемо ове године за печење на столу морати да издвојимо више пара.
У прољеће је, наиме, потражња за прасићима и јагњићима највећа, посебно пред славе у мају, прије свега уочи Светог Ђорђа. Након тога, цијена креће да пада, па мирује све до љета, кад опет креће сезона славља. Тада, поново креће да расте и цијена живе ваге прасића.
Након завршетка љета, потражња за овом робом пада, и тако је све до пред зиму кад, опет, крећу славе, те новогодишњи и божићни празници. У том периоду, потражња опет расте, све до Светог Јована.
