Какво нас вријеме очекује почетком наредне седмице?

У Републици Српској у понедјељак, 27. априла, биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и мало нижу температуру него претходних дана.
Биће углавном суво, слаба киша је могућа само понегдје на југозападу и југоистоку, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Регион
Драма у Славонији: Срушио се змај, има повријеђених
Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу до 13, а максимална температура ваздуха од 17 до 22 степена Целзијусова, на југу до 25, у вишим предјелима од 12 степени.
У уторак ће бити промјенљиво облачно, у другом дијелу дана и увече пролазна киша која ће се премјештати од сјеверозапада ка истоку. На југу остаје сунчаније и топлије.
Минимална температура ваздуха од три до осам, на југу до 13 степени, а максимална температура од 17 до 22, на југу до 25, у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.
Хроника
Осумњичени за пуцњаву у ресторану се предао полицији
У сриједу, 29. априла, биће облачно и хладније са кишом, која ће се се премјештати од сјевера ка југу и до вечери падавине престају у већини предјела.
Минимална температура ваздуха од четири до 10 степени, на југу до 13, док ће максимална температура ваздуха бити од 13 до 17, на југу око 20, у вишим предјелима од осам степени Целзијусових.
