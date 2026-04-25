Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује почетком наредне седмице?

Аутор:

АТВ
25.04.2026 17:51

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској у понедјељак, 27. априла, биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и мало нижу температуру него претходних дана.

Биће углавном суво, слаба киша је могућа само понегдје на југозападу и југоистоку, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Регион

Драма у Славонији: Срушио се змај, има повријеђених

Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу до 13, а максимална температура ваздуха од 17 до 22 степена Целзијусова, на југу до 25, у вишим предјелима од 12 степени.

У уторак ће бити промјенљиво облачно, у другом дијелу дана и увече пролазна киша која ће се премјештати од сјеверозапада ка истоку. На југу остаје сунчаније и топлије.

Минимална температура ваздуха од три до осам, на југу до 13 степени, а максимална температура од 17 до 22, на југу до 25, у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.

Алмер Инајетовић

Хроника

Осумњичени за пуцњаву у ресторану се предао полицији

У сриједу, 29. априла, биће облачно и хладније са кишом, која ће се се премјештати од сјевера ка југу и до вечери падавине престају у већини предјела.

Минимална температура ваздуха од четири до 10 степени, на југу до 13, док ће максимална температура ваздуха бити од 13 до 17, на југу око 20, у вишим предјелима од осам степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

РХМЗ

Прољеће 2026

прогноза за наредну седмицу

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Апликација за претраживање Гугл

Наука и технологија

Инкогнито режим више није толико тајан: Ово ће промијенити начин на који сурфујете

4 ч

0
Коприва у здјели

Савјети

Пред Ђурђевдан обавезно унесите ову биљку у кућу: Вјерује се да штити укућане од болести и несреће

4 ч

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

Новчани хороскоп за мај: Неко плива у новцу, а неко тоне у дуговима

4 ч

0
Пожар уништио багер у РиТЕ Угљевик.

Друштво

Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

4 ч

0

Више из рубрике

Пожар уништио багер у РиТЕ Угљевик.

Друштво

Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

4 ч

0
Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

Друштво

Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

4 ч

0
Гужва на граничном прелазу Градина

Друштво

Дужа задржавања на овим граничним прелазима

5 ч

0
Опрез! Лажне СМС поруке о дуговима и казнама круже телефонима грађана

Друштво

Опрез! Лажне СМС поруке о дуговима и казнама круже телефонима грађана

6 ч

0

  • Најновије

21

14

Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

21

03

Орбан се одриче посланичког мандата

20

58

Крешић за АТВ о формирању трећег ентитета: Хрвати у БиХ остали кратких рукава

20

31

Душан Рајовић одбранио трон на трци "Београд-Бањалука"

20

28

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner