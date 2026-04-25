Драма у Славонији: Срушио се змај, има повријеђених

АТВ
25.04.2026 17:47

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Летјелица, такозвани "змај“, срушио се у суботу око 14 часова недалеко од мјеста Омановац.

У паду је једна особа повријеђена, а на лице мјеста одмах су изашли полиција, Горска служба спашавања и Хитна помоћ.

На мјесту несреће услиједиће увиђај, саопштено је из Полицијске управе пожешко-славонске, пише Дневник.хр.

