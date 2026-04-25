Мушкарац (58) ухапшен због сумње да је силовао дјевојчицу (13)

Аутор:АТВ
Коментари:0
Скопска полиција је ухапсила мушкарца (58) због сумње да је силовао дјевојчицу (13), саопштило је данас Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније.
Полицијска управа "Скопље" поднијела је кривичну пријаву против Ј.М. (58) из Скопља због основане сумње да је починио кривично дјело "силовање дјетета млађег од 15 година" које је притом и фотографисао.
Током хапшења су му одузети мобилни телефон и аутомобил "мерцедес".
Судија за претходни поступак му је одредио притвор.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Ауто-мото
2 ч0
Србија
2 ч0
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
17
17
17
12
17
05
16
59
16
59
Тренутно на програму