Мушкарац (58) ухапшен због сумње да је силовао дјевојчицу (13)

25.04.2026 15:09

Фото: Ron Lach/Pexels

Скопска полиција је ухапсила мушкарца (58) због сумње да је силовао дјевојчицу (13), саопштило је данас Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније.

Полицијска управа "Скопље" поднијела је кривичну пријаву против Ј.М. (58) из Скопља због основане сумње да је починио кривично дјело "силовање дјетета млађег од 15 година" које је притом и фотографисао.

море

Регион

Паника завладала на популарној плажи: Море промијенило боју преко ноћи

Током хапшења су му одузети мобилни телефон и аутомобил "мерцедес".

Судија за претходни поступак му је одредио притвор.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

Република Српска

Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

2 ч

0
Михаел Шумахер легендарни њемачки возач Формуле 1

Ауто-мото

Потврђене црне слутње о Михаелу Шумахеру?

2 ч

0
Виктор Митић дјечак који хекла

Србија

Малени Виктор се огласио након што му је хакован профил: Има само једну молбу

2 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Дјевојка аутомобилом ударила дјевојчицу: Малољетница задобила повреде

2 ч

0

Више из рубрике

Море у близини стијена, Пула Хрватска.

Регион

Паника завладала на популарној плажи: Море промијенило боју преко ноћи

2 ч

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Да ли су порасле цијене смјештаја у Хрватској?

3 ч

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Регион

Нове информације о поморцима из Црне Горе који су заробљени на броду: Одузети им телефони

3 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Ужас код Подгорице: Изболи мушкарца ножем, па побјегли

4 ч

0

  • Најновије

17

17

Пред Ђурђевдан обавезно унесите ову биљку у кућу: Вјерује се да штити укућане од болести и несреће

17

12

Новчани хороскоп за мај: Неко плива у новцу, а неко тоне у дуговима

17

05

Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

16

59

Ово су најљепша кратка имена за дјевојчице

16

59

Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

