Нове информације о поморцима из Црне Горе који су заробљени на броду: Одузети им телефони

Аутор:АТВ
Коментари:0
Црногорско Министарство поморства у сталном је контакту са компанијом МСЦ, чији је брод "Франческа" на коме су капетан и још три поморца црногорски држављани, заплијенила Иранска револуционарна гарда.
Вршилац дужности директора Директората за сигурност пловидбе у Министарству поморства Горан Идризовић рекао је да је брод "Франческа" тренутно усидрен испред велике иранске луке Бандар Абас.
Капетан брода "МСЦ Франческа" потврдио је да су поморци из Црне Горе добро и да имају довољно залиха хране и воде.
У мејлу који је синоћ послао Министарству поморства Црне Горе, написао је да се припадници иранске војске, који су на том пловилу, понашају веома коректно према посади.
Посади су одузети мобилни телефони, које им ирански војници врате током дана на пола сата, како би могли да се јаве породицама.
Иранска револуционарна гарда зауставила је 22. априла трговачки брод "МСЦ Франческа", када је то пловило покушало да прође кроз Ормуски мореуз.
Преговори између бродовласника компаније МСЦ и иранских званичника су у току.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Регион
4 ч0
Србија
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
19 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
17
17
17
12
17
05
16
59
16
59
Тренутно на програму