Мушкарац из БиХ преминуо двадесет минута након прегледа у Хитној

Сарајлија Мирза Ченгић (35) преминуо је 17. априла у Задру, недуго након што се колегама на послу пожалио на трњење руке и лијеве стране тијела.
Преминуо је нити двадесет минута након што су му у Заводу за хитну медицину Задарске жупаније (ЗХМЗЖ) измјерили притисак, оцијенили да није витално угрожен и да не захтијева хитно болничко збрињавање те му савјетовали да се јави доктору ако се стање не поправи након викенда.
Према писању Задарског листа, кобног дана преминулог Сарајлију колеге су одвезле из Ражанца у Задар, и то у правцу Хитне помоћи, но навигација је људе који нису локални становници прво одвела на криву адресу, у приземље Поликлинике, у Завод за хитну медицину Задарске жупаније, умјесто на Обједињени хитни болнички пријем ОБ Задар.
У Заводу за хитну медицину измјерен му је притисак, те му је дана упута да се јави у локалну амбуланту ако му се стање не поправи. Но, стање не да није било боље него је млади човјек преминуо двадесет минута након што га је доктор отпустио.
Мирза је преминуо пред Ражанцем, а на сахрану у Сарајеву су отишли колеге и власник кафића који су потресени смрћу колеге којег описују као веселу и симпатичну особу те вриједног радника.
В.д. управника Завода за хитну медицину Задарске жупаније Младен Олуић потврдио је да је упознат са случајем и да је одмах након сазнања покренута интерна стручна контрола.
“С обзиром на то да је поступак контроле у току, у овом тренутку нисмо у могућности износити детаљне информације о околностима догађаја нити о евентуалним прелиминарним налазима”, рекао је Олуић.
“По завршетку контроле јавност ће бити правовремено обавијештена о свим релевантним чињеницама”, додао је. Олуић је нагласио да је Заводу у интересу потпуно и објективно утврдити све околности догађаја те поступати у складу с важећим медицинским стандардима и прописима.
У налазу који је уступљен Задарском листу, наводи се да је пацијент прегледан у 16:37. Као дијагноза наведена је есенцијална, односно примарна хипертензија, што значи повишен крвни притисак. У анамнези стоји да пацијент долази због виших вриједности крвног притиска и да негира икакве тегобе.
Србија
Камион ударио у аутобуско стајалиште, има повријеђених
У закључку налаза стоји: “Кући. У случају погоршања назвати 194.” Недуго након прегледа, на повратку према Ражанцу, Ченгићу је позлило недалеко од бензинске пумпе Три Бартола.
Најприје су му помоћ покушали пружити пријатељи, а потом и радници хитне медицинске помоћи. Реанимација је трајала око сат времена, али Ченгић није преживио.
Мирза Ченгић – Ченга је прије два дана сахрањен на Градском гробљу Баре. Бројне Сарајлије су Ченгу знали и из Гастро Пуба Вучко гдје је радио. Иза њега су остали мајка Аида, отац Армин, сестра Ајна, брат Тарик те остала многобројна породица и пријатељи.
