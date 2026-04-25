Познато стање браће рањене у ресторану у БиХ

Пуцњава у ресторану у Сарајеву
Полицијска управа Стари Град обавијештена је синоћ око 19.25 да је у башти угоститељског објекта, улица Седреник дошло до употребе ватреног оружја.

Том приликом двије особе су повријеђене.

Како је јутрос саопштено из Оперативног центра МУП КС, особа Н.Л. (1986) је на КЦУС констатована тешка тјелесна повреда, док је особи Н.Л. (1978) констатовала лака тјелесна повреда.

"Обавијештен је тужилац КТКС који је догађај оквалификовао као кривично дјело Убиство у покушају (члана 166/28.КЗФБиХ), а увиђај су обавили припадници Управе полиције, Одјељење за крвне, сексуалне деликте и ратне злочине настављају рад на проналаску починиоца, те расвјетљавању и документовању овог кривичног дјела", саопштено је из МУП КС.

Како је писао Аваз у току је потрага за Алмером Инајетовићем који је ранио браћу Нихад и Недим Ливњак у башти ресторана.

