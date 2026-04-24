Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

У башти угоститељског објекта на Седренику у Сарајеву, вечерас је, 24. априла, дошло до пуцњаве у којој су повријеђене двије особе.
Ово сазнаје портал "Аваза", наводећи да је до пуцњаве дошло у ресторану 7 шума "Мињо".
"У 19.25 часова обавијештена је ПУ Стари Град да је на Седренику, у башти угоститељског објекта дошло до употребе ватреног оружја од стране NN особе. Двије особе су задобиле повреде, те се налазе на љекарској обради. Обавијештен је тужилац, а полицијски службеници су на терену", потврдила је Мерсиха Новалић, портпарол МУП-а КС.
