Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

24.04.2026 20:50

Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених
У башти угоститељског објекта на Седренику у Сарајеву, вечерас је, 24. априла, дошло до пуцњаве у којој су повријеђене двије особе.

Ово сазнаје портал "Аваза", наводећи да је до пуцњаве дошло у ресторану 7 шума "Мињо".

"У 19.25 часова обавијештена је ПУ Стари Град да је на Седренику, у башти угоститељског објекта дошло до употребе ватреног оружја од стране NN особе. Двије особе су задобиле повреде, те се налазе на љекарској обради. Обавијештен је тужилац, а полицијски службеници су на терену", потврдила је Мерсиха Новалић, портпарол МУП-а КС.

