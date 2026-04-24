Logo
Large banner

Огласило се Тужилаштво о ухапшеном адвокату Бобану Савићу

Аутор:

Стеван Лулић
24.04.2026 18:53

Коментари:

0
У Добоју ухапшен адвокат Бобан Савић
Фото: Ustupljena fotografija

Републичко јавно тужилаштво, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала предложило је одређивање притвора за Бобана Савића, адвоката ухапшеног у акцији "Шешир".

Подсјећамо, Савић је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело Трговина утицајем.

"На основу до сада прибављених доказа, утврђено је да постоји основана сумња да је осумњичени Б.С. починио кривично дјело Трговина утицајем на начин да је у временском периоду од почетка априла до 22. априла 2026. године на подручју Теслића и Добоја, као бранилац по службеној дужности оптуженог М.С, од свог брањеника и његовог оца А.С захтијевао новац у укупном износу од 60.000 КМ да, користећи свој друштвени положај или претпостављени утицај којег има као адвокат, посредује код вјештака неуропсихијатра, који поступа по Наредби окружног суда у Добоју за вјештачење процесне способности оптуженог, да вјештак сачини налаз и мишљење да оптужени није процесно способан за учествовање у наведеном кривичном поступку, како би износ од 40.000 КМ могао дати вјештаку, док би остатак новца од 20.000 КМ задржао за себе, па је по претходном договору од А.С. да му новац преда у ратама, дана 19.04.2026. године примио дио траженог новца у износу од 5.000 КМ, док је 22.04.2026. примио други дио траженог новца у износу од 10.000 КМ, након чега је лишен слободе од стране полицијских службеника", навело је Тужилаштво.

Притвор је затражен због основане бојазни да би осумњичени боравком на слободи могао могао ометати кривични поступак утицајем на свједоке који још нису саслушани у овој фази истраге, а чији су искази од важности за потпуно утврђивање чињеничног стања.

Акција "Шешир"

Бобан Савић, адвокат из Добоја, ухапшен је у сриједу у оквиру акције "Шешир" након што је од клијента, којег је бранио по службеној дужности, тражио 60.000 КМ како би му обезбиједио одређене погодности у предмету.

Како сазнаје АТВ Савићево хапшење је услиједило након што је у означеним новчаницама узео дио траженог новца.

О акцији ”Шешир” раније се огласила ПУ Добој у којој наводе да је акција спроведена у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Управом криминалистичке полиције и Управом за полицијску подршку МУП-а Републике Српске.

Претресена канцеларија Савићевог брата Константина

Исти дан, полиција у Теслићу извршила је претресе канцеларије Савићевог брата Константина.

На мјесту догађаја било је више припадника полиције који су претресали локацију.

Ко је Константин Савић?

Константин Савић широј јавности је познат по кандидатури за градоначелника Теслића на локалним изборима 2016. и 2020. године.

Својевремено је и сам био под истрагом Републичког јавног тужилаштва Републике Српске због сумње да је починио кривично дјело напад на судију.

По тој оптужници је ослобођен оптужбе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ухапшен Бобан Савић

Бобан Савић

Константин Савић

хапшење

Акција Шешир

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Дјечак повријеђен у експлозији: Познато у каквом је стању

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Преминуо мушкарац повријеђен у несрећи у фебруару

3 ч

0
Тешка несрећа у БиХ, има страдалих и повријеђених

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, има страдалих и повријеђених

4 ч

0
Саобраћајна несрећа на аутопуту ”9. јануар”

Хроника

Аутопутем возио пијан у контра смјеру: Биланџија оптужен за погибију Прњаворчанина

5 ч

0

  • Најновије

21

05

Црни епилог несреће: Извучен аутомобил из Дунава, возачу није било спаса

20

50

Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

20

49

Трагедија код Приједора: Моториста погинуо у судару с трактором

20

45

Колико сада кошта столица на свадбама

20

41

Поскок поново на популарном шеталишту у Бањалуци - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner