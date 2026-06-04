Маричић: Заокружен процес дигиталне трансформације Пореске управе

Аутор:АТВ
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Пореска управа Републике Српске заокружила је процес дигиталне трансформације, чиме је омогућена потпуна електронска комуникација са пореским обвезницима, истакао је директор Пореске управе Горан Маричић.
"Електронске услуге скраћују процедуре, смањују трошкове и број одлазака на шалтере", рекао је Маричић за РТРС.
Он је кључним оцијенио увођење Интегрисаног информационог система, који је омогућио аутоматизацију наплате јавних прихода и лакше извршавање пореских обавеза.
"Резултат су једноставније процедуре, већа пореска дисциплина и раст наплате јавних прихода у Републици Српској", нагласио је Маричић.
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