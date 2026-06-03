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Поново порасле цијене нафте

Аутор:

АТВ
03.06.2026 22:12

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте порасле су данас за око два одсто након што су подаци америчке Управе за енергетске информације (ЕИА) показали шести узастопни недјељни пад залиха сирове нафте у Сједињеним Америчким Државама.

То је подстакло раст на свјетском тржишту енергената, па се међународно референтна нафта Брент кретала на око 97,6 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI на нивоу од 95,7 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.

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Према подацима ЕИА, залихе сирове нафте у САД смањене су за 7,97 милиона барела у протеклој недјељи, што представља највећи недјељни пад од фебруара и знатно је изнад очекивања аналитичара који су предвиђали смањење од око четири милиона барела.

Раст цијена нафте додатно је подстакнут геополитичким факторима, укључујући и изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да је Иран наводно пристао да не развија нуклеарно оружје, као и наговјештај могућег састанка са врховним лидером Ирана Моџтабом Хамнеијем, уколико се дипломатски процес настави у позитивном смјеру.

Ипак, упркос тим порукама, тензије између Вашингтона и Техерана остају високе, док се преговори о привременом мировном договору настављају, уз додатну компликацију због нових израелских војних операција у Либану.

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Трамп је, како је потврђено, у недавном телефонском разговору са израелским премијером Бенџамином Нетањахуом апеловао на деескалацију сукоба у региону.

Ситуацију је додатно заоштрио ноћни инцидент у којем су, према наводима, америчке и иранске снаге биле укључене у једну од најозбиљнијих директних конфронтација од почетка примирја, док су посљедице сукоба захватиле и Кувајт и Бахреин.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

Барел нафте

цијене нафте

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