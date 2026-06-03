Огласили се младићи који су покушали спасити возача из ријеке Уне: ''Дали смо све од себе''

Аутор:АТВ
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Након трагичне саобраћајне несреће која се данас догодила у бихаћкој улици Бедем, а у којој је живот изгубио млади Мануел Касић, јавност је потресла исповијест младића који су међу првима покушали помоћи унесрећеном возачу.
На друштвеним мрежама огласио се Денис Ајкић, младић који је свједочио несрећи и одмах скочио у воду како би покушао спасити возача БМВ-а који је завршио у каналу.
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„Да не гријешите душу. Био је момак испред мене десетак метара, није возио брзо. Само одједном нешто га је понијело и завршио је у води. Скочио сам одмах за њим, а касније још и неколико момака, али нажалост нисмо га могли извући. Дудбина, а туга до неба. Дали смо све од себе“, написао је Ајкић.
Његове ријечи изазвале су бројне реакције грађана који су му захвалили на храбрости и несебичном покушају да спаси живот младића.
И Енди Чехић је скочио у ријеку Уну у нади да ће успјети спасити нашег настрадалог Мануела. Није размишљао ни о чему, само је скочио у воду.
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“Дао сам све од себе, али нисам успио. Држао сам га за руку, али га нисам могао извући. Жао ми је, дао сам све од себе.”
Нису размишљали хоће ли их брза вода однијети. Уз њих је било још неколико момака који су такође покушали помоћи, али нажалост нису успјели.
Подсјећамо, несрећа се догодила данас око 14:40 сати у улици Бедем у Бихаћу када је путнички аутомобил марке БМВ серије 3 из за сада неутврђених разлога слетио у канал. Упркос брзој реакцији грађана и покушајима спашавања, возач Мануел Касић је смртно страдао, пише Црна-Хроника.
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Вијест о његовој погибији изазвала је велику тугу међу породицом, пријатељима и суграђанима, који се од њега опраштају емотивним порукама на друштвеним мрежама.
Припадници МУП-а Унско-санског кантона обавили су увиђај под надзором Кантоналног тужилаштва, а тачне околности које су довеле до ове трагедије биће познате након окончања истраге.
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