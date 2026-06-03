Од сада један ТАГ уређај на ауто-путевима у Србији и Српској

Аутор:АТВ
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На ауто-путевима у Србији и Републици Српској од сутра ће бити омогућено кориштење једног ТАГ уређаја, саопштено је из предузећа "Путеви Србије".
У овом предузећу истичу да је њихова сарадња са "Аутопутевима Републике Српске" омогућила корисницима да једним ТАГ уређајем несметано користе ауто-путеве у Србији и Српској, без потребе набавке додатних уређаја или заустављања на наплатним станицама.
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Нови систем наплате путарина ступа на снагу у сутра у 9.00 часова.
У "Путевима Србије" наглашавају да интегрисани систем електронске наплате путарине "ТОЛЛ4АЛЛ" сада обухвата пет система који чине Србија, Република Српска, Сјеверна Македонија, Црна Гора и Хрватска, чиме се наставља процес регионалног повезивања и унапређења мобилности грађана и привреде.
(СРНА)
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