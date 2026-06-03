Logo
Large banner

Од сада један ТАГ уређај на ауто-путевима у Србији и Српској

Аутор:

АТВ
03.06.2026 21:43

Коментари:

1
Црвени аутомоил на ауто-путу.
Фото: АТВ

На ауто-путевима у Србији и Републици Српској од сутра ће бити омогућено кориштење једног ТАГ уређаја, саопштено је из предузећа "Путеви Србије".

У овом предузећу истичу да је њихова сарадња са "Аутопутевима Републике Српске" омогућила корисницима да једним ТАГ уређајем несметано користе ауто-путеве у Србији и Српској, без потребе набавке додатних уређаја или заустављања на наплатним станицама.

Грчка

Свијет

Јефтино летовање на грчком приморју одлази у прошлост? Погледајте најновије цијене

Нови систем наплате путарина ступа на снагу у сутра у 9.00 часова.

У "Путевима Србије" наглашавају да интегрисани систем електронске наплате путарине "ТОЛЛ4АЛЛ" сада обухвата пет система који чине Србија, Република Српска, Сјеверна Македонија, Црна Гора и Хрватска, чиме се наставља процес регионалног повезивања и унапређења мобилности грађана и привреде.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ауто-пут

ТАГ уређај

Наплата путарине

Путарина

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Šplanija plaža

Свијет

Годинама дизали цијене, сада их драматично спуштају да спасе сезону

2 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Мушкарац у БиХ ухапшен због сумње да је покушао убити жену

2 ч

0
Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Друштво

Подијељене све тракице освештане на Појасу Пресвете Богородице: Ево шта свештеници савјетују вјерницима

2 ч

0
Превозници пристали на преговоре.

Друштво

Превозници из БиХ заглављени на граници због НЦТС П6 система

2 ч

0

Више из рубрике

Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Друштво

Подијељене све тракице освештане на Појасу Пресвете Богородице: Ево шта свештеници савјетују вјерницима

2 ч

0
Превозници пристали на преговоре.

Друштво

Превозници из БиХ заглављени на граници због НЦТС П6 система

2 ч

0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Друштво

Ко плаћа прекорачење прописаних рецепата?

3 ч

1
Три бунта конвертибилних марака

Друштво

Обезбијеђено додатних 41 милион КМ за родитеље његоватеље

4 ч

0

  • Најновије

23

19

У Бањалуци на продају краљевски питон

23

05

Дан на Земљи би могао да се продужи на 25 сати

22

56

Трудници пријетио да ће је убити, па је брутално претукао: Ударао је ногом у стомак

22

54

Случај држављанина БиХ у Кенији разоткрио корупцију међу државним службеницима

22

53

Најздравија вечера на свијету: Спрема се за 5 минута, помаже при мршављењу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner