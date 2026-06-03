Годинама дизали цијене, сада их драматично спуштају да спасе сезону

Аутор:АТВ
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Шпанске туристичке дестинације почеле су да снижавају цијене смјештаја и аранжмана како би подстакле резервације за врхунац љетне сезоне, пише "Ел Паи".
Ријеч је о првом таквом потезу од завршетка пандемије, а разлог је успоравање продаје и опрез туриста због привредне неизвјесности.
Република Српска
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Хотели и туристичке агенције желе избјећи прошлогодишњи сценарио, када су рекордно високе цијене довеле до пада интереса њемачких и француских гостију.
Многи путници данас одгађају резервације у нади да ће уловити повољније понуде у посљедњи тренутак или због високих трошкова размишљају о одмору у властитој земљи.
Подаци за 2026. годину показују знатан пад цијена за популарна шпанска одредишта попут Мајорке, Менорке, Тенерифа и Гран Канарије, док су цијене за нека друга свјетска туристичка одредишта наставиле расти.
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Стручњаци као главне разлоге наводе привредну неизвјесност, инфлацију, раст цијена енергената те посљедице сукоба на Блиском истоку.
Њемачко тржиште, једно од кључних за шпански туризам, већ дуже вријеме показује знакове успоравања.
Стручњаци упозоравају да су путници све осјетљивији на цијене те да се све чешће одлучују за резервације у посљедњи тренутак.
Истовремено, постоји и ризик да дио туриста, посебно Нијемаца и Британаца, одмор проведе у властитој земљи.
На сличне изазове недавно је упозорио и хрватски министар туризма Тончи Главина, који је позвао домаћи туристички сектор да цијене смањи за 10 до 20 одсто.
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Истакао је како конкурентске земље већ нуде попусте те да ће овогодишња сезона бити специфична због поремећаја у саобраћају и путовањима повезаних са ситуацијом на Блиском истоку.
Упркос изазовима, Главина је прошле седмице оцијенио да хрватски туризам за сада остварује добре резултате.
Према његовим ријечима, од почетка године забиљежен је раст долазака и ноћења од око пет одсто, док је мај донио раст од приближно девет одсто, преноси "Далмација данас".
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