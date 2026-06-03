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Мађар: Будимпешта против убрзаног приступа било које земље ЕУ

Аутор:

АТВ
03.06.2026 21:02

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Мађар: Будимпешта против убрзаног приступа било које земље ЕУ
Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Мађарска се и даље противи убрзаном приступању било које земље ЕУ, укључујући и Украјину, изјавио је мађарски премијер Петер Мађар.

"Став мађарске владе о процесу приступања Украјине ЕУ је јасан", навео је Мађар у видео-поруци.

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Он је навео да ће Мађарска бити спремна да пристане на почетак преговора о приступању Украјине ЕУ, ако се Кијев буде придржавао плана за враћање права закарпатским Мађарима.

"Украјини ће требати 10-15 година да затвори свих 33 поглавља преговора о приступању ЕУ", истакао је Мађар.

(СРНА)

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Подијели:

Тагови :

Мађарска

Петер Мађар

премијер Мађарске

Украјина

Европска унија

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