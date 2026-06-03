Мађар: Будимпешта против убрзаног приступа било које земље ЕУ

Аутор:АТВ
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Мађарска се и даље противи убрзаном приступању било које земље ЕУ, укључујући и Украјину, изјавио је мађарски премијер Петер Мађар.
"Став мађарске владе о процесу приступања Украјине ЕУ је јасан", навео је Мађар у видео-поруци.
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Он је навео да ће Мађарска бити спремна да пристане на почетак преговора о приступању Украјине ЕУ, ако се Кијев буде придржавао плана за враћање права закарпатским Мађарима.
"Украјини ће требати 10-15 година да затвори свих 33 поглавља преговора о приступању ЕУ", истакао је Мађар.
(СРНА)
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