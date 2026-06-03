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Епски бијес је завршен - потврђено из Америке

Аутор:

АТВ
03.06.2026 20:56

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Уништен највећи мост на Блиском истоку
Фото: X

Ратна операција америчке војске у Ирану под називом Епски бијес је окончана, изјавио је данас амерички државни секретар Марко Рубио.

Говорећи пред Одбором за спољне послове америчког Сената, Рубио је реаговао на размјену ватре између снага Сједињених Америчких Држава и Ирана у посљедњих неколико сати, рекавши да је ријеч о "одбрамбеним потезима" америчке стране, јавља НБЦ њуз.

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"Оно што видите у извјештајима, укључујући и синоћ, је сљедеће - ако брод прође кроз Ормуски мореуз, биће нападнут. САД ће одговорити на тај напад обарањем оних дронова који покушавају незаконито и незаконито да потопе комерцијални цивилни брод", рекао је Рубио.

Додао је да САД, како би заштитила сопствене снаге, не нападају само дронове, већ и оне који их лансирају. Раније данас, Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да је извео ударе на непријатељски брод, сједиште америчке Пете флоте у Бахреину и регионалну америчку ваздухопловну базу, наводећи да је акција спроведена као одговор на, како тврди, два америчка напада на иранске објекте.

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Према саопштењу ИРГЦ-а, догађаји су почели у уторак касно увече када је ирански танкер за нафту погођен пројектилом из ваздуха у близини Ормуског мореуза, при чему је оштећен машински простор брода.

ИРГЦ је навео да је потом његова морнарица ракетирала брод "Панаја", који је означила као "америчко-ционистички непријатељски брод", додајући да је акција изведена као одговор на "агресију" и кршење прописа који регулишу пловидбу кроз Ормуски мореуз.

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Тагови :

Марко Рубио

Епски бијес

Иран

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