Епски бијес је завршен - потврђено из Америке

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ратна операција америчке војске у Ирану под називом Епски бијес је окончана, изјавио је данас амерички државни секретар Марко Рубио.
Говорећи пред Одбором за спољне послове америчког Сената, Рубио је реаговао на размјену ватре између снага Сједињених Америчких Држава и Ирана у посљедњих неколико сати, рекавши да је ријеч о "одбрамбеним потезима" америчке стране, јавља НБЦ њуз.
Хроника
Мушкарац у БиХ ухапшен због сумње да је покушао убити жену
"Оно што видите у извјештајима, укључујући и синоћ, је сљедеће - ако брод прође кроз Ормуски мореуз, биће нападнут. САД ће одговорити на тај напад обарањем оних дронова који покушавају незаконито и незаконито да потопе комерцијални цивилни брод", рекао је Рубио.
Додао је да САД, како би заштитила сопствене снаге, не нападају само дронове, већ и оне који их лансирају. Раније данас, Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да је извео ударе на непријатељски брод, сједиште америчке Пете флоте у Бахреину и регионалну америчку ваздухопловну базу, наводећи да је акција спроведена као одговор на, како тврди, два америчка напада на иранске објекте.
Фудбал
Фудбалери Младости из Залужана добили свој дом
Према саопштењу ИРГЦ-а, догађаји су почели у уторак касно увече када је ирански танкер за нафту погођен пројектилом из ваздуха у близини Ормуског мореуза, при чему је оштећен машински простор брода.
ИРГЦ је навео да је потом његова морнарица ракетирала брод "Панаја", који је означила као "америчко-ционистички непријатељски брод", додајући да је акција изведена као одговор на "агресију" и кршење прописа који регулишу пловидбу кроз Ормуски мореуз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
47 мин0
Друштво
50 мин0
Ауто-мото
59 мин0
Градови и општине
1 ч0
Најновије
21
20
21
17
21
17
21
08
21
05
Тренутно на програму