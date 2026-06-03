Поскупило пиво на Октоберфесту

Аутор:АТВ
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Посјетиоци Октоберфеста мораће и ове године да издвоје више новца за пиво. Литар кошта између 14,80 и 15,90 евра, саопштио је град Минхен - праг од 16 евра није пробијен.
Цијене су у просеку више за 2,38 одсто него прошле године, када је распон био од 14,50 до 15,80 евра.
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Износ који се издваја за омиљено пиће на Октоберфесту сваке године је важна тема у Минхену, а повремено прерасте и у политичко питање. Пиво се прави специјално за тај догађај. Има више екстракта и јаче је од уобичајених свијетлих пива.
Безалкохолна пића у просјеку коштају 11,13 евра за воду, 12,84 евра за мјешавину коле и сока од поморанџе и 12,47 евра за лимунаду. Посјетиоци већ неколико година могу бесплатно да узму пијаћу воду на јавним чесмама на простору гдје се фестивал одржава.
Град Минхен не одређује цијене пића, већ само организатор провјерава да ли су цијене угоститеља разумне и пореди их са цијенама у локалима у граду. У овом њемачком граду се литар пива тренутно наплаћује између 7,70 и 13,40 евра.
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Фестивал почиње 19. септембра свечаним отварањем првог бурета пива, а до 4. октобра очекује се око шест милиона посјетилаца.
(Каматица)
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