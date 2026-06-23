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У овим земљама забиљежене највише температуре ове године

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 22:32

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Плажа
Фото: pexels/Tanhauser Vázquez R.

У Шкотској је у Дворцу Фајви, у области Абердиншир, измјерена температура од 29 степени Целзијуса, што је највиша температура забиљежена у Шкотској од почетка године.

Највиша температура икада измјерена у Шкотској износила је 34,8 степени, а забиљежена је у мјесту Чартерхол, у шкотској пограничној области, у јулу 2022. године, преноси Скај њуз.

У Сјеверној Ирској температура је достигла 28,1 степен у мјесту Кејбриџ у округу Даун, што је такође највиша вриједност ове године.

Рекордна температура у Сјеверној Ирској износи 31,3 степена Целзијуса, а измјерена је у мјесту Кастелдерг у округу Тајрон у јулу 2021. године.

Стотине школа широм Британије потпуно је затворено или је скратило наставу због екстремних врућина, преноси Танјуг.

Неке школе су ублажиле и правила о ношењу школских униформи како би ученицима било пријатније.

Најновији подаци метеоролога показују да су температуре у Енглеској премашиле 34 степена Целзијуса.

Ипак, још није оборен јунски температурни рекорд од 35,6 степени, који је забиљежен на локацији Камден Сквер у Лондону 1957. године, а затим поновљен у Мејфлауер парку у Саутхемптону 1976. године.

Највиша температура измјерена ове године износи 35,1 степен Целзијуса, а забиљежена је у лондонском парку Кју Гарденс 26. маја,преноси Срна.

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