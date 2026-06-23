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Понуда за крај на столу

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 20:42

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Понуда за крај на столу
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Metzel

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је данас на састанку са члановима руске владе да је Русија спремна за мировне преговоре са Украјином на основу договора постигнутих у Истанбулу, модалитета о којима се разговарало у Енкориџу, као и реалности, прије свега реалности на терену.

Он је рекао да је Русија спремна за мировне преговоре и на основу принципа које је изнио прије неколико година током говора у Министарству спољних послова, преносе РИА Новости.

Путин је истовремено оцијенио да Оружане снаге Украјине губе једну територију за другом, док ће Русија, како је навео, наставити да напредује на свим правцима ослањајући се на стабилизацију економије и војне успјехе.

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"Сви ти, у суштини, терористички напади, укључујући нападе на цивилну инфраструктуру, на примјер на аутобус са бјелоруском дјецом у Белгородској области или на студентски дом у Старобељску, не мијењају и не могу да утичу на догађаје на фронту, односно на линији борбеног контакта", рекао је Путин.

Према његовим ријечима, украјинске снаге изводе нападе како би створиле утисак о наводно повољнијој преговарачкој позицији.

Путин је украјинске власти поново окарактерисао као "неонацистички режим".

У пролеће 2022. године у Истанбулу је парафиран нацрт мировног споразума између Русије и Украјине, који је усаглашаван током директних преговора двије стране.

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Тада су двије стране разматрале нацрт мировног споразума према којем би Украјина прихватила статус војне неутралности и одустала од чланства у НАТО-у у замјену за међународне безбједносне гаранције.

Нацрт је предвиђао и да се питање Крима рјешава кроз посебне преговоре, док су поједина територијална и безбједносна питања остала нерешена.

Споразум никада није потписан, али се Москва и даље позива на те разговоре као могућу основу за будуће мировне преговоре.

Током обраћања у Министарству спољних послова 2024. године, Путин је изнео услове Москве за окончање сукоба у Украјини - повлачење украјинских трупа из Доњецке, Луганске, Херсонске и Запорошке области, као и одустајање Кијева од планова за чланство у НАТО.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Украјина

мировни преговори

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