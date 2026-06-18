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Путин: Москва и земље АСЕАН-а посвећене стварању праведног мултиполарног свјетског поретка

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 15:25

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Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Tanjug

Русија и земље-чланице Асоцијације земаља југоисточне Азије (АСЕАН) посвећене су стварању праведног и демократског мултиполарног свјетског поретка, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на конференцији за медије након сједнице самита Русија-АСЕАН у Казању.

- Стратешки правци будуће сарадње између Русије и земаља АСЕАН-а утврђени су у Казањској декларацији, усвојеној након самита. И њој се посебно наглашава посвећеност свих наших држава формирању праведног и демократског мултиполарног свјетског поретка заснованог на општепризнатим принципима међународног права и Повеље УН - рекао је Путин.

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Руски лидер позвао је на почетку конференције на прелазак на националне валуте у трговини Русије са земљама АСЕАН-а.

- Учесници су позвали на квалитативно и квантитативно повећање показатеља контра-трговине, побољшање њене структуре и проширење међусобних инвестиција. Да би се то постигло, важно је прећи на националне валуте за финансијске обрачуне у комерцијалним трансакцијама, елиминисати преостале трговинске баријере и поједноставити административне процедуре - прецизирао је Путин.

Руски лидер истакао је да Русија и земље АСЕАН-а проширују трансконтинентални поморски и железнички теретни саобраћај, успостављају нове руте и покрећу заједничке логистичке услуге.

Он је додао да Москва предлаже да се повећа извоз производа са високом додатом вриједношћу, укључујући ђубрива и лијекове, у земље АСЕАН-а.

- Истовремено, наравно, наставићемо да испоручујемо нашим азијским пријатељима преко потребне прехрамбене производе и енергенте - нагласио је руски лидер.

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Он је напоменуо да Русија пружа помоћ земљама АСЕАН-а у развоју нуклеарне енергетике.

- Наша земља помаже државама региона у развоју нуклеарне енергије."Росатом" посједује јединствене технологије за изградњу електрана на основу највишиих безбједносних и еколошких стандарда и може не само да гради нуклеарне електране, већ и да помогне у стварању нових мирнодопских нуклеарних енергетских индустрија од нуле и по систему кључ у руке - рекао је руски лидер.

Према његовим ријечима, протекли самит Русија-АСЕАН показује искрено интересовање за даљи развој обострано корисне сарадње засноване на провереним традицијама пријатељства и нагомиланом искуству вишестраног и плодоносног партнерства.

Како је навео, Русија ће наставити да пружа свеобухватну помоћ земљама АСЕАН-а у њиховим напорима да одрже мир и стабилност у Југоисточној Азији и, шире гледано, "изграде поуздан, отворен и свеобухватан систем безбедности и вишеструку сарадњу у целом евроазијском региону".

Он је додао да ће Русија и земље АСЕАН-а такође унаприједити сарадњу у области сајбер безбједности и комуникационих система.

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Такође је оцијенио да су Русија и земље АСЕАН-а успјеле продуктивно да раде на самиту у Казању.

- Наш састанак је протекао у пријатељској и пословној атмосфери, а присуствовали су му лидери, шефови влада, водећи политичари и владини званичници из свих 11 земаља АСЕАН-а, као и генерални секретар Асоцијације - истакао је руски лидер.

Како је истакао, Русија искрено тежи да изгради вишестрано и истинско стратешко партнерство са земљама Југоисточне Азије.

- И видимо исту посвећеност заједничком раду међу нашим азијским пријатељима - рекао је Путин.

О споразуму САД-Иран

Путин је такође прокоментарисао споразум између Вашингтона и Техерана о рјешавању сукоба.

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- Једногласно смо поздравили споразуме између иранске и америчке стране о окончању војног сукоба и раду на параметрима будућег мировног споразума. По многим питањима са којима се суочава савремени свијет, наши ставови су блиски или чак подударају. То се, између осталог, односи на ситуацију око Ирана - рекао је руски лидер након самита.

Он је изразио наду да ће меморандум о разумијевању представљати основу за будуће споразуме.

- Вјерујем да чињеница да су документ потписали шефови држава – господин (предсједник САД Доналд) Трамп и господин (ирански предјседник Масуд) Пезешкијан – такође даје разлог да се очекује да ће ово бити озбиљан документ који ће чинити основу будућих споразума - констатовао је Путин.

Филипински предсједник: Сарадња Москве и Маниле ─ продуктивна

Предсједник Филипина Фердинанд Маркос Млађи, који је копредсједавајући самитом, рекао је на конференцији за новинаре да је сарадња Москве и Маниле продуктивна и да АСЕАН очекује да се сарадња са Русијом настави.

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- Током самита разматрана су питања која се тичу енергетике и безбједности. АСЕАН очекује да се сарадња са Русијом настави и да се партнерство ојача - рекао је он.

Како је додао, АСЕАН и РФ су потврдили приврженост конструктивном и одговорном партнерству.

Јубиларни самит Русија-АСЕАН, посвећен 35. годишњици успостављања односа између Русије и АСЕАН-а, одржава се у Казању 17. и 18. јуна.

АСЕАН је основан 1967. године и чини га 11 земаља: Брунеји, Источни Тимор, Вијетнам, Индонезија, Камбоџа, Лаос, Малезија, Мјанмар, Сингапур, Тајланд и Филипини.

(sputniknews.com)

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Владимир Путин

Русија

Москва

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