Мајка заборавила дијете у аутомобилу, беба преминула од врућине: Трагедија у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Шорндорфу, граду у њемачкој савезној покрајини Баден-Виртемберг, преминула је дјевојчица стара 20 мјесеци након што је сатима била остављена у аутомобилу.
Према првим информацијама, дијете је у возилу заборавила њена мајка.
Република Српска
Нови објекат Полицијске управе Источно Сарајево стратешка инвестиција Владе
Криминалистичка полиција и државно тужилаштво покренули су истрагу, пише “Берлинер цајтунг”.
Полицијска управа саопштила је да је у сриједу око 14.50 сати по локалном времену примила дојаву о тијелу дјетета у аутомобилу, преноси Блиц.
Према досадашњим сазнањима, мајка (44) пронашла је дјевојчицу у возилу тек у поподневним сатима, неколико сати након што ју је тамо оставила. Државно тужилаштво у Штутгарту потврдило је за њемачку новинску агенцију да се против мајке води истрага због сумње на убиство из нехата.
Иако су хитне службе одмах по доласку на место догађаја започеле мјере реанимације, покушаји оживљавања били су неуспјешни и дјевојчица је проглашена мртвом.
Свијет
Јапан у мају купио више од 300.000 барела руске нафте
Истрагу о тачним околностима смрти преузели су криминалистичка полиција из Вајблингера и Државно тужилаштво у Штутгарту, који су поручили да интензивно раде на случају.
Наложена је обдукција тијела преминуле дјевојчице како би се утврдио тачан узрок смрти. Истражитељи за сада нису давали никакве информације о могућим разлозима због којих је мајка оставила дијете у аутомобилу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Свијет
2 ч0
Најновије
16
50
16
32
16
23
16
17
16
17
Тренутно на програму