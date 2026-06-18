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Мајка заборавила дијете у аутомобилу, беба преминула од врућине: Трагедија у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 15:16

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Аутомобил њемачке полиције
Фото: Markus Spiske/Pexels

У Шорндорфу, граду у њемачкој савезној покрајини Баден-Виртемберг, преминула је дјевојчица стара 20 мјесеци након што је сатима била остављена у аутомобилу.

Према првим информацијама, дијете је у возилу заборавила њена мајка.

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Криминалистичка полиција и државно тужилаштво покренули су истрагу, пише “Берлинер цајтунг”.

Истрага против мајке

Полицијска управа саопштила је да је у сриједу око 14.50 сати по локалном времену примила дојаву о тијелу дјетета у аутомобилу, преноси Блиц.

Према досадашњим сазнањима, мајка (44) пронашла је дјевојчицу у возилу тек у поподневним сатима, неколико сати након што ју је тамо оставила. Државно тужилаштво у Штутгарту потврдило је за њемачку новинску агенцију да се против мајке води истрага због сумње на убиство из нехата.

Покушај реанимације био неуспјешан

Иако су хитне службе одмах по доласку на место догађаја започеле мјере реанимације, покушаји оживљавања били су неуспјешни и дјевојчица је проглашена мртвом.

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Истрагу о тачним околностима смрти преузели су криминалистичка полиција из Вајблингера и Државно тужилаштво у Штутгарту, који су поручили да интензивно раде на случају.

Наложена је обдукција тијела преминуле дјевојчице како би се утврдио тачан узрок смрти. Истражитељи за сада нису давали никакве информације о могућим разлозима због којих је мајка оставила дијете у аутомобилу.

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Тагови :

Њемачка

преминуло дијете у аутомобилу

трагедија

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