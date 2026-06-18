Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Нова информатичка опрема ће ученицима и наставницима Економске школе у Бијељини омогућити модернију и квалитетнију наставу, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
"Настављамо да унапређујемо услове за образовање широм Републике Српске", написао је предсједник Српске на Иксу
⏩️ Нова информатичка опрема ће ученицима и наставницима Економске школе у Бијељини омогућити модернију и квалитетнију наставу.— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 18, 2026
▶️ Настављамо да унапређујемо услове за образовање широм Републике Српске. pic.twitter.com/IW55EoZoet
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
16
50
16
32
16
23
16
17
16
17
Тренутно на програму