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Каран: Настављамо да унапређујемо услове за образовање

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 14:35

Коментари:

2
Предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Нова информатичка опрема ће ученицима и наставницима Економске школе у Бијељини омогућити модернију и квалитетнију наставу, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

"Настављамо да унапређујемо услове за образовање широм Републике Српске", написао је предсједник Српске на Иксу

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Тагови :

Синиша Каран

Боље школе за бољу будућност

Република Српска

Економска школа

Бијељина

Коментари (2)

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