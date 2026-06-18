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Ученицима у Српској обезбиједити што боље услове за учење и стицање вјештина

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 14:01

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Економска школа Бијељина
Фото: Iks/Milorad Dodik

Пројекат "Боље школе за бољу будућност" настављен је донацијом информатичке опреме Економској школи у Бијељини.

"Желимо да ученицима широм Републике Српске обезбиједимо боље услове за учење и стицање вјештина које ће им бити потребне у времену које долази", поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик на Иксу.

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Подијели:

Тагови :

Боље школе за бољу будућност

Милорад Додик

Бијељина

Економска школа

донација

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