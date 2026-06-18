Ученицима у Српској обезбиједити што боље услове за учење и стицање вјештина

Аутор:АТВ редакција
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Пројекат "Боље школе за бољу будућност" настављен је донацијом информатичке опреме Економској школи у Бијељини.
"Желимо да ученицима широм Републике Српске обезбиједимо боље услове за учење и стицање вјештина које ће им бити потребне у времену које долази", поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик на Иксу.
Пројекат "Боље школе за бољу будућност" настављен је донацијом информатичке опреме Економској школи у Бијељини.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 18, 2026
Желимо да ученицима широм Републике Српске обезбиједимо боље услове за учење и стицање вјештина које ће им бити потребне у времену које долази. pic.twitter.com/zpICQi4Y8H
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