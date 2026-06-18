Жељезнице Српске: Захваљујући Влади ријешено питање плата, за остало слиједе преговори

Аутор:АТВ редакција
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Управа "Жељезница Републике Српске" одржала је данас састанак са представницима три репрезентативне синдикалне организације како би дошли до најбољег рјешења за поправљање материјалног положаја радника.
Вршилац дужности генералног директора "Жељезница" Драган Зеленковић захвалио је Влади Републике Српске која је обезбиједила средства за исплату плата за текућу годину, те изразио наду да неће доћи до најављиваног протеста одређеног дијела запослених.
- Покушавамо да вратимо додатке које траже синдикати, међутим, морамо бити свјесни чињенице да смо остали на 23 одсто превоза којег смо имали. Захваљујући Влади ријешили смо питање плата, за све остало слиједе преговори - рекао је новинарима Зеленковић, пише Срна.
Према његовим ријечима, Управа предузећа покушава да кроз дијалог са синдикатом нађе најбоље могуће рјешење, али да тренутно није реално очекивати повећање износа плата.
- Ми се боримо да задржимо и постојећи број радника и да исплаћујемо плате на постојећем нивоу - истакао је Зеленковић.
Он је поручио да се сви међусобно требају погледати у очи и сагледати реалност, те видјети могу ли се захтјеви финансијски испоштовати, јер, како је навео, није реално од ресорног министарства и Владе Републике Српске тражити додатна средства.
У овом тренутку, додао је Зеленковић, до додатних средстава се може доћи искључиво из унутрашње резерве, односно кроз смањење трошкова и повећање превоза роба и путника.
Предсједник Самосталног синдиката Саобраћајно-транспортне дјелатности "Жељезница" Драган Пеулић каже да ће исход састанка са ресорним министарством утицати на то да ли ће доћи до протеста.
Он је констатовао да дозначена грантовска средства Владе Српске обезбјеђују редовност исплате плата радницима, али не и повећање износа.
Пеулић је навео и да синдикати инсистирају да се испоштују њихови захтјеви по договору од 16. фебруара, између осталих - враћање додатка на услове рада.
- Чекамо састанак са ресорним министром да видимо шта даље - рекао је Пеулић.
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