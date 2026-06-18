Додик у Требињу: Српска посвећена развоју

Аутор:АТВ редакција
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Српска је посвећена развоју, већ 16 квартала у низу има повећање домаћег производа, рекао је предсједник Милорад Додик на отварању Међународне конференције "Градимо регион" у Требињу.
Додик је пожелио да се током трајања ове конференције учесници усмјере ка ономе шта може бити оствариво али и ономе шта може бити визија јер ако нема визије никада неће имати шта остваривати.
Он је истакао да Република Српска већ 16 квартал биљежи раст домаћег производа између 2,6 и три одсто, наводећи да у нормалнијим временима то не би била значајна цифра осим тога што је у континуитету, али имајући у виду да развијеније западне економије биљеже пад и минусе мора се бити задовољан.
"Имамо низак степен незапослених, ниску инфлацију. Имамо планове који гурају Републику Српску ка развијенијом заједници и желимо да са вама инвеститорима, извођачима подијелимо наше амбиције и наше погледе како и шта треба да радимо", рекао је Додик.
Истакао је да се у Републици Српској гради, те да је главна тежња инфраструктурно повезивање са Србијом, наводећи да постоје три крака.
"Један је сјеверни који иде од Бањалуке према Бијељини и даље према Београду, други који иде од Источног Сарајева преко Зворника и трећи из Требиња преко Фоче и Вишеграда према Златибору. То је нешто што је у нашим оперативним плановима и то ћемо радити сходно нашим могућностима", објаснио је Додик.
Он је додао да се сада разговара како почети градњу брзе саобраћајнице из Требиња према Фочи будући да је веома неприсутпачан терен али ће, истакао је, бити савладив.
"Остварујемо те врсте побједа које су важне, ту је аеродром, недавно смо завршили изградњу савремене болнице. У Требињу желимо да изградимо савремени конгресни центар, а Јадранско-јонска магистрала сигурно је један од значајних развојних потенцијала", напоменуо је Додик.
Додао је да је власт Српске учинила да Требиње данас буде препознатљиво, па је пренио информацију да у овом граду двије године треба чекати на куповину стана.
Захвалио је људима и властима Србије који су заједно са Српском реализовали многе пројекте.
"Србија је овдје уложила у изградњу одређених инфраструктурних објеката. Предвођена предсједником Александром Вучићем у свим општинама интервенисала је да се изгради неки од препознатљивих објеката који најчешће носе назив Србија", подсјетио је предсједник Додик.
Захвалио је за све оно што Србија чини на изградњи дионице ауто-пута од Раче до Бијељине, те напоменуо да су сви путеви ишли на неке друге правце, али ниједан ваљан није ишао на Дрину, гдје није био ниједан озбиљан мост који је повезивао Србију са овим простором.
Указао је да је данас то другачије, те додао да су сада потребни прилазни путеви великим и важним мостовима што ће се радити у наредном периоду.
"Највећа препрека за изградњу Српске је БиХ која чини административне и друге проблеме у великим пројектима, попут Бук Бијеле и аеродрома у Требињу. До сада би све то било изграђено да није било застоја из Сарајева, али нисмо одустали, предаја није опција, идемо даље", нагласио је Додик.
Закључио је да власт вјерује да је сасвим реално да Српска направи искорак, опстане и да настави даље да се гради, преноси Срна.
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