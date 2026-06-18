Нови извјештај открива детаљне разлоге имплозије подморнице Титан

Аутор:АТВ редакција
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Канадски званичници за безбједност објавили су извјештај о посљедњем путовању подморнице Титаник, која је имплодирала у јуну 2023. године током зарона до олупине Титаника.
У извјештају се наводи да ОушнГејт није довољно разумио ризике повезане са практично неиспитаном подморницом, извјештава Гардијан .
Подморница од угљеничних влакана, дуга 6,7 метара, потонула је у Атлантском океану у јуну 2023. године на путу ка олупини Титаника, али је комуникација изгубљена мање од два сата касније. Нестанак је покренуо међународну потрагу.
Остаци Титана пронађени су неколико дана касније, што је потврдило да је петоро путника погинуло у имплозији. У подморници су били британски истраживач и пилот Хамиш Хардинг, британско-пакистански предузетник Шахзада Давуд и његов 19-годишњи син Сулеман, француски стручњак за дубокоморско роњење Пол-Анри Наржеоле и оснивач компаније ОушнГејт Стоктон Раш.
ОушнГејт је организовао туристичке излете до олупине Титаника, који је потонуо 1912. године након судара са леденим бријегом. Олупина Титаника пронађена је на дубини од
У извјештају Одбора за безбедност саобраћаја Канаде наведени су недостаци у дизајну и корпоративна култура компаније као кључни узроци несреће. ОушнГејт се представио као пионир у развоју подморница од угљеничних влакана за велике дубине.
„Није постојао преседан за зарон подморнице са посадом од угљеничних влакана у дубоке океане, а компанија је и интерно и јавно признала да њене операције носе ризик“, рекли су инспектори.
Компанија је направила два модела Титаника у размери 1:3 како би тестирала његов одговор на притисак, али оба су отказала на дубинама већим од Титаника. ОушнГејт је потом модификовао дизајн, али није био свјестан да је цилиндар Титаника оштећен сваким излагањем екстремном притиску.
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„Уобичајена инжењерска пракса била би да се модел у пуној величини подвргне веома значајном броју циклуса тестирања, можда стотинама или хиљадама“, наводи се у извјештају. OceanGate је спровео релативно мало тестова на финалној подморници, тако да није било познато колико екстремних циклуса притиска труп може да издржи.
У извјештају се наводи да је дизајн Титана био иновативан, али да конструкција и тестирање нису пратили стандардне инжењерске праксе. Преглед остатака материјала трупа показао је структурне недостатке који су могли угрозити интегритет подморнице.
Инспектори су навели више сценарија у којима је подморница могла бити оштећена, укључујући судар са олупином Титаника 2022. године и снажан удар када је изронила неколико дана касније. Титаник је био остављен на отвореном, изложен елементима, скоро годину дана.
„Сваки пут када је структура под оптерећењем, могу се акумулирати мале количине штете. Што је веће оптерећење, то ће се штета брже акумулирати“, наводи се у извештају.
Иако је подморница претходно успешно завршила 13 зарона, истражитељи вјерују да су се слабости у материјалу постепено нагомилавале. Процјењују да је труп имплодирао на дубини већој од 3.000 метара.
Систем за акустичко праћење, који је требало да упозори посаду на могући квар, није тестиран како би се осигурало да ће досљедно пружати рана упозорења. У извјештају се наводи да систем није функционисао како је предвиђено.
Поред техничких недостатака, инспектори су пронашли проблеме у доношењу одлука унутар компаније OceanGate. У извјештају је наведено „групно размишљање“, притисак да се усвоји јединствен став и прецењивање могућности групе.
„Током пословања компаније OceanGate, запослени са стручношћу у одређеним областима напустили су компанију или су отпуштени након што су изразили забринутост у вези са безбједношћу или другачије ставове од директора“, наводи се у извјештају.
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Узрок имплозије подморнице Титан познат: Трагедија је могла бити спријечена
Додало се да је пристрасност потврде утицала на доношење одлука и управљање ризицима у вези са структурним интегритетом Титана.
У извјештају се такође упозорава на слабу регулативу подморница за путовања на великим дубинама. Наводи се да није било спољних провера процеса процене ризика компаније OceanGate од стране регулатора ни у једној од земаља у којима компанија послује.
Због ограничене размене информација, Министарству транспорта Канаде често су недостајале кључне информације о Титану. Након заједничке мисије 2021. године, утврђено је да Титан није сертификован, да је направљен од необичних материјала и да Оушнгејт није имао осигурање.
Канадско Министарство саобраћаја упозорило је да без промјене политике постоји ризик да ће пловила и посаде наставити да раде без минималне заштите, што би могло довести до небезбедних услова и смртоносних несрећа.
„Годинама позивамо на јачи регулаторни надзор у поморском сектору. Животи су угрожени када се не рјешавају безбједносни пропусти“, рекао је предсједник Канадског одбора за безбједност саобраћаја Јоан Маријер.
(индекс)
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