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Александра Пријовић објавила нови албум

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 13:13

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Александра Пријовић, нови албум
Фото: YouTube/printscreen

Регионална музичка звијезда Александра Пријовић објавила је нови албум данас, тачно у подне.

На албуму се налази девет пјесама, са провјереним ауторима, укључујући и њеног супруга Филипа Живојиновића.

Претходни албум Пријовићеве, подсјетимо, направио је велики бум на естради, а услиједила је и концертна турнеја, која је срушила бројне рекорде.

Албум је назван "Бол и алкохол", стигао је готово три године након албума "Девет живота", а уколико је судити по екипи која га је радила и маестралној Пријовићки и ове године ће имати пуне руке посла када су у питању наступи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александра Пријовић

Пријовићка нови албум

Пјевачица

"Бол и алкохол"

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