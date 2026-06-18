Александра Пријовић објавила нови албум

Аутор:АТВ редакција
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Регионална музичка звијезда Александра Пријовић објавила је нови албум данас, тачно у подне.
На албуму се налази девет пјесама, са провјереним ауторима, укључујући и њеног супруга Филипа Живојиновића.
Претходни албум Пријовићеве, подсјетимо, направио је велики бум на естради, а услиједила је и концертна турнеја, која је срушила бројне рекорде.
Албум је назван "Бол и алкохол", стигао је готово три године након албума "Девет живота", а уколико је судити по екипи која га је радила и маестралној Пријовићки и ове године ће имати пуне руке посла када су у питању наступи.
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