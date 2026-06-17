Аутор:АТВ
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Након дуге и тешке болести данас је преминула Лидија Манић.
Остала је упамћена као једна од најљепших жена са простора бивше Југославије која је освојила престижну светску титулу љепоте, али и као дугогодишња, изузетно цењена новинарка.
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Лидија Манић је била више од 30 година новинарка, а каријеру је започела у часопису "Мода", а потом и на Студију Б, где је водила емисију "Она која зна". Радила је и на ТВ Палма, а последњих седамнаест година била је ауторка и водитељка емисије "Истина о" на телевизији Коперникус.
Рођена је 1959. године у Пироту, а дјетињство је провела у Обреновцу, гдје ју је одгајала бака. Школовање је започела годину дана раније од својих вршњака, а сан јој је био да постане професор биологије. Ипак, животни пут одвео ју је у сасвим другом правцу.
На избор за Мис Југославије пријавила се на наговор новинара Драгана Крушке. У конкуренцији најљепших дјевојака освојила је титулу, а потом представљала Југославију на свјетским изборима љепоте. На такмичењу за Мис универзума у Салвадору освојила је титулу Мис фотогеничности, док је највећи успјех остварила 1975. године у Јапану, гдје је понијела круну Мис интернешенел.
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Њена побједа имала је велики одјек у тадашњој Југославији. У Јапану је у њену част интонирана југословенска химна, а пријем су организовали представници југословенске амбасаде. Током боравка упознала је бројне политичке и друштвене личности тог времена.
У мају 2020. године дијагностикован јој је карцином. Након операције и зрачења болест је била под контролом, али се 2023. године вратила. Упркос тешким терапијама и бројним изазовима, наставила је да ради и остане активна у свом послу.
Током борбе са болешћу често је истицала важност љубави према себи, оптимизма и прихватања живота са свим његовим изазовима. Говорила је да човјек мора да научи да себе стави на прво мјесто и да његује позитивне мисли, јер управо оне дају снагу за најтеже животне битке.
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Лидија Манић остаће упамћена као жена која је спојила љепоту, професионализам и достојанство, остављајући траг како у свијету медија, тако и у сјећањима генерација које су пратиле њен рад.
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