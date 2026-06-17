Ускоро јефтинија куповина: Град у Српској уводи картице погодности

Аутор:АТВ
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Требиње постаје прва локална заједница у Српској која ће увести картице погодности за домаће становништво.
Требињци би ускоро требало да купују јефтиније у властитом граду, захваљујући новом програму попуста на одређене робе и услуге.
Развој туризма у Требињу посљедњих година донио је и велики пораст цијена, што највише осјете они који у њему живе и свакодневно купују. Увођење такозване "Требињске картице" омогућиће повољније коришћење роба и услуга, у чему грађани виде велику олакшицу.
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Програм је добровољан и односи се на све привредне субјекте са подручја града који искажу интересовање. Привредници ће сами одлучивати о врсти и висини попуста, док ће грађани на сајту града моћи да провјере гдје су доступни попусти и у ком проценту.
"Угоститељство примарно, здравствене услуге, стоматолошке ординације, приватне амбуланте, услужне дјелатности, да кренемо сад од салона љепоте кројачких салона, фризерских салона и тако даље", каже Бојан Вучуревић начелник Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво Града Требиња.
Процес добијања "Требињске картице" биће врло једноставан. Пријава ће се вршити у туристичком инфо-центру. Уз личну карту, грађани треба да доставе доказ да су пријављени са боравиштем у Требињу.
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"Постоји опција, значи уговора појединачног, који има одређен временски рок, ако виде привредници да им се не исплати и да могу да промијене неки попуст, да повећају да смање, на њима је да склапају те појединачне уговоре", навео је Мирко Ћурић градоначелник Требиња.
Привредници су добили позив да се прикључе програму. Планирано је да "Требињска картица" буде у употреби већ од почетка јула, преноси "РТРС"..
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