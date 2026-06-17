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Српска партнер у пројекту који олакшава платни промет

Аутор:

АТВ
17.06.2026 17:37

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Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Република Српска биће институционални партнер у регионалном пројекту за безготовинско плаћање, а циљ је да се платни промет одвија лакше, брже, оперативније и са нижом цијеном, изјавила је данас министар финансија Републике Српске Зора Видовић.

Видовићева је након потписивања Меморандум о сарадњи у оквиру пројекта "Бољи начин - иницијатива за безготовинско плаћање", који суфинансирају Влада Њемачке, "Виза" и "Мастеркард", оцијенила да ће овај пројекат донијети позитивне резултате и допринијети развоју Српске.

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Она је навела да су циљеви подизање нивоа безготовинског платног промета, што ће смањити сиву зону и све послове на том плану учинити успјешнијим и јефтинијим.

"У том смислу упутили смо у Народну скупштину неколико закона чије усвајање очекујемо у јулу", рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци, након потписивања Меморандума у просторијама Привредне коморе Републике Српске.

Предсједник Привредне коморе Српске Горан Рачић рекао је да ће Комора промовисати овај пројекат с циљем подизања конкурентности економије Српске јер крајњи резултат треба да буду нижи трошкови за картично плаћање.

Он је навео да примјена дигиталних алата на овим просторима није на задовољавајућем нивоу и да у том смјеру имају амбицију да заједно са партнерима и Владом Српске развијају њихову примјену у економији, преноси "Срна".

"Очекујемо да ћемо путем овог пројекта знатно повећати примјену безготовинског плаћања у смислу смањења сиве економије, нижих трошкова и конкурентније републичке економије", рекао је Рачић.

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Пројекат ће се имплементирати до краја 2028. године у сарадњи са Њемачким друштвом за мађународну сарадњу (ГИЗ) и Програмом за економску диверсификацију руралних подручја (СЕДРА).

Овај пројекат усмјерен је на унапређење финансијске инклузије, промоцију електронског плаћања и развој ПОС инфраструктуре кроз информисање грађана, трговаца и малих и средњих предузећа о предностима дигиталних платних система.

Директор програма Владе Њемачке за подршку одрживом економском развоју и промоцији запошљавања у БиХ (СЕДЕП) Јенс Елснер рекао је да треба повећати ниво дигиталног плаћања и олакшати га у Српској и БиХ.

Представник компаније "Виса" Бранка Гачина рекла је да је ово јако битна иницијатива јер може допринијети бољем пословању и развоју малих и средњих предузећа уколико она почну да користе систем дигиталног плаћања.

Представник "Мастеркарда" за тржиште БиХ, Србије и Црне Горе Јелена Сретеновић навела је да је ријеч о стратешком пројекту дигитилазије плаћања који доводи до бројних позитивних ефеката, економског просперитета, повећања јавних прихода, отварања нових радних мјеста и смањења сиве економије.

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Тагови :

Зора Видовић

Горан Рачић

Блатни промет

Безготовинско плаћање

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