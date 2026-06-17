Руски ланац с 20 одсто нижим цијенама улази на тржиште БиХ

Аутор:АТВ
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Руски трговачки ланац Мере поново шаље јасне сигнале да се спрема за повратак на тржиште Босне и Херцеговине.
Компанија је ових дана објавила оглас за позицију Category Managera са локацијом у Источном Сарајеву, што указује на наставак активности на успостављању пословања у БиХ
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Ријеч је о трећем по величини руском ланцу маркета који послује од 2009. године те планира отварање објеката у Босни и Херцеговини. У плану је отварање маркета површине око 1.000 квадратних метара, пише БизнисИнфо.ба.
Мере послује у десет земаља и познат је по моделу “ултра-дисконта”, односно продаји робе по цијенама које су, према тврдњама компаније, и до 20 одсто ниже од тржишних, са асортиманом од око 1.500 разноврсних артикала.
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Ово није први сигнал да се руски ланац припрема за долазак на тржиште БиХ. Компанија је и раније објављивала огласе за руководеће позиције у Босни и Херцеговини, укључујући менаџерска радна мјеста у другим градовима, што сугерише да је ријеч о ширем пројекту успостављања пословне мреже.
Најновији конкурс за Category Managera посебно је занимљив јер је ријеч о једној од кључних функција у малопродајном сектору, задуженој за управљање асортиманом и сарадњу са добављачима.
Мере је већ једном покушао освојити тржиште Босне и Херцеговине. Прије неколико година отворио је продавнице у Источном Сарајеву, Приједору и Добоју, уз најаве снажне експанзије широм земље. Тада су најављивали десетине нових објеката у већим градовима.
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Међутим, већ након кратког периода пословања све продавнице су затворене, а компанија се повукла са тржишта. Остаје да се види хоће ли други покушај бити успјешнији и да ли ће Мере овога пута успјети да оствари амбициозне планове на тржишту Босне и Херцеговине.
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