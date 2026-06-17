Појефтинили бензин и дизел, цијене горива у БиХ полако падају

Аутор:АТВ
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Цијене горива у Босни и Херцеговини биљеже нови благи пад, што је добра вијест за возаче широм земље.
Пад цијена горива у БиХ повезује се с кретањима на свјетском тржишту нафте, гдје је након постизања оквирног договора између Сједињених Америчких Држава и Ирана дошло до смиривања геополитичких тензија и пада цијена енергената.
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Према доступним подацима, најнижа цијена бензина јутрос износи 2,75 КМ по литру, док се дизел продаје по најнижој цијени од 2,84 КМ по литру.
На глобалним берзама забиљежен је пад цијена сирове нафте, при чему Брент нафта износи око 80,7 долара по барелу, док је WTI пао на 77,8 долара. Аналитичари истичу да стабилизација односа на Блиском истоку може довести до додатног смањења цијена у наредном периоду.
У БиХ се већ седмицама биљежи постепено спуштање малопродајних цијена горива, а према ријечима стручњака за енергенте Алмира Бечаревића, могућа су додатна појефтињења од 5 до 10 фенинга у наредним данима уколико се тренд на свјетском тржишту настави.
Како је Бечаревић раније изјавио за Радиосарајево.ба у случају даљег пада цијене барела нафте према 70 долара, гориво могло пасти на цијену од 2,5 КМ по литру.
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"Ако гледамо оптимистично и у случају да барел нафте буде имао даљи пад према 70 УСД (121 КМ) доћи ћемо и до цијена деривата у распону од 2,50 КМ до 2,90 КМ, чиме ћемо бити готово на цијенама прије ратних сукоба. Сви они који су за подизање цијена имали изговор да је нафта драстично поскупила сада имају разлог да спусте цијене јер пад деривата нафте им то омогућава", закључио је Бечаревић.
Ипак, стручњаци упозоравају да на кретање цијена утиче више фактора, укључујући глобалну потражњу, стабилност тржишта и курс долара, због чега се брзе и драстичне промјене не очекују.
Подсјетимо, након више од четири мјесеца интензивних сукоба, Иран и Сједињене Америчке Државе постигли су споразум о примирју уз посредовање међународних актера. Договор је, према наводима премијера Пакистана Схехбаза Схарифа, резултат дуготрајних преговора у којима су кључну улогу имале дипломатске иницијативе више земаља.
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Према постигнутом споразуму, обје стране су прогласиле тренутни и трајни прекид војних операција на свим фронтовима, укључујући и подручје Либана.
Званично потписивање мировног споразума очекује се 19. јуна у Женеви, уз најављено присуство највиших званичника обје стране, док би имплементација договора требала услиједити у наредним седмицама.
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