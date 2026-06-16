Хоће ли доћи до смањења цијена на бензинским пумпама?

Аутор:Валерија Илић
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Могло би појефтинити гориво на бензинским пумпама у Српској, најављују домаћи нафташи. Тренутно литра дизела у просјеку кошта од 2,95 до 3,05 КМ. Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори су оптимистични. Теже повратку на цијене прије почетка сукоба.
"Након постизања договора око примирја између Америке и Ирана дошло је до пада цијена на свјетској берзи, оно што се тиче цијена на бензинским пумпама, ми већ готово више од мјесец и нешто, цијене константно падају на бензинским пумпама, иако знамо да су цијене биле готово 4КМ, сада имамо цијене испод 3 конвертибилне марке, јасно је да је дошло готово једну марку до снижења. Просјечна цијена била је негдје око 2,30-2,40 прије почетка сукоба, али оно што је сигурно да се приближавамо тим цијенама и ја се надам да ћемо те цијене видјети у неких наредних мјесец до два дана", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
До снижавања цијена мора доћи. Опадањем набавне, а задржавањем високих садашњих цијена поједини привредни субјекти убиру екстра профит, јасан је економиста Марко Ђого.
"Подаци о кретању цијена нафте на свјетским берзама јасно сугеришу да је цијана коју тренутно имамо превисока и како су цијене нафте брзо расле када је дошло до овог сукоба, онда би тако требале и да се спуштају, оне се наравно не спуштају то је од раније примјећена ригидност цијена на ниже", рекао је Марко Ђого, економиста.
Цијене нафтне на свјетском тржишту реагују инстантно на вијести из Ирана. Од 03. јуна цијена сирове нафте пала је за 20%.
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Свако појефтињење горива грађани дочекују са надом да ће им остати која марка више у кућном буџету, јер цијене горива не утичу само на возаче, већ и на трошкове превоза, хране и свих других производа на полицама. Док су на свјетским тржиштима цијене нафте у опадању, у Републици Српској за сада нема значајнијих промјена. Ако су поскупљења стизала готово тренутно, очекује ли се да истом брзином осјетимо и појефтињења.
За потпуно усклађивање цијена код нас ће ипак требати времена. На домаће тржиште гориво стиже са одређеним закашњењем, па се промјене на свјетским берзама не одражавају одмах и на цијене на бензинским пумпама. Ипак, уколико се тренд пада цијена нафте настави, возачи у Републици Српској могли би ускоро да осјете додатно појефтињење и на својим резервоарима.
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