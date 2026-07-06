Ретроградни Меркур удара на овај знак без милости: За ноћ ће им однијети паре као торнадо

Аутор:АТВ редакција
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Јул ове године доноси појачану нервозу када су финансије у питању, а за многе ће то значити и неочекиване трошкове који могу да поремете и најпажљивије планиран мjесечни буџет.
Астрологија упозорава да ретроградни Меркур у овом периоду посебно утиче на новац, папире и све оно што мислимо да држимо под контролом, а заправо је најподложније грешкама и неспоразумима. Када се планета комуникације крене уназад кроз знак Рака, све постаје још осјетљивије - емоције утичу на одлуке, а ситне грешке лако прерастају у веће проблеме.
У овом периоду најчешће долази до ситуација попут погрешно прочитаних уговора, кашњења исплата или чак двоструко наплаћених рачуна. Све оно што дјелује рутински може изненада да се закомпликује, па се ситни пропусти брзо претварају у стресне ситуације. Посебно се наглашава опрез код свакодневних финансијских одлука, јер се мали пропусти лако гомилају и праве већи проблем него што дјелују на први поглед.
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Дјевица је знак који ће овај транзит најинтензивније осетити, јер је управо Меркур њен владар. Када крене ретроградно, фокус се помјера на финансије, организацију и свакодневну логику - па све што је иначе уредно и прецизно може почети да се „распада“ у ситницама. Јул тако доноси непланиране трошкове, кварове у кући и кашњења која тестирају стрпљење.
За Девице ово није период за импулсивне одлуке. Куповина нове технике, телефона или резервација путовања може донијети више проблема него задовољства, јер се у овом периоду често откривају скривене мане или административне грешке. Стручни астролошки савјети наглашавају једноставно правило - све провјерити два пута прије него што се пресјече.
Када се појави неочекиван трошак, важно је не реаговати нагло. Рачуне треба провјерити детаљно, а документа и гаранције сачувати јер могу бити потребни касније током мјесеца. Стрпљење и контрола реакција кључ су да се избјегну већи финансијски стресови.
Иако дјелује као тежак период, постоји и повољан утицај. Јупитер у Лаву подстиче Дјевице да размишљају дугорочно и планирају стабилнију финансијску будућност. Ова енергија помаже да се сагледа шира слика - не само тренутни трошкови, већ и начин на који се гради сигурност у наредним мјесецима.
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Посебно у данима средином недјеље могу се јавити јасније идеје о томе како реорганизовати финансије и гдје је могуће уштедјети без већих одрицања. Ипак, савјет је да се избјегну ризичне инвестиције и позајмице, јер ретроградни Меркур лако компликује односе засноване на повјерењу и брзини.
Овај мјесец није за нова улагања, већ за сређивање постојећег стања. Најбоље је на почетку јула направити јасан преглед прихода и трошкова, као и оставити резерву за непланиране ситуације. Дјевице које се држе овог плана могу да из јула изађу чак стабилније него што су у њега ушле.
Суштина овог периода није губитак новца, већ учење где он одлази и како се може боље контролисати. Иако доноси изазове, јул на крају оставља важну лекцију о финансијској дисциплини и стрпљењу које се касније вишеструко исплати.
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