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Једном знаку "куца на врата" боље плаћена понуда

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 13:45

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Новац стиже до 11. јула за 4 знака. Стиже конкретна зарада, док једном знаку астролози поручују нешто необично, сједите и одиграјте лото.

Јупитер је ушао у Лава и ту остаје све до јула 2027, а то помјера новац ка онима који сада буду довољно храбри да га зграбе. Али пазите на једну замку у средини приче, јер ретроградни Меркур умије да вам подметне ногу баш када мислите да сте најпаметнији.

Зашто баш сада, и гд‌је је квака са Меркуром

Ретроградни Меркур је аларм. Не доносите одлуке на основу тренутног расположења, јер оно што данас д‌јелује као сјајна идеја, за седмицу дана може да изгледа као скупа грешка.

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Зато у овом периоду не дижите кредит и не потписујте финализацију уговора о куповини стана. Новац који долази је стваран, али папир сачекајте да Меркур дође себи.

Коме тачно новац стиже до 11. јула

Ракови, Д‌јевице, Ваге и Шкорпија су овог пута на добитничкој страни. Свако од њих добија прилику из другог угла, негд‌је је то посао, негд‌је бонус, а негд‌је сопствена предузимљивост. Јупитер у Лаву ради у њихову корист, само треба да буду будни.

Рак: боље плаћена понуда куца на врата

Јупитер у Лаву до јула 2027. отвара вам врата за озбиљно увећање прихода. Ово може да наговијести и пословну понуду која је боље плаћена од онога на шта сте навикли. Ако вам неко ових дана спомене нову позицију, не одбијајте одмах из навике.

Д‌јевица: сами себи кујете срећу

Венера у вашем знаку шаље јасну поруку, ваше финансијско стање зависи искључиво од ваше иницијативе. Нико вам неће донијети паре на тацни. Али чим ви направите први корак, новац се појављује брже него што очекујете.

Вага: идеја која се претвара у паре

Марс у Близанцима вам доноси зараду кроз маркетинг и трговину. Свака добро осмишљена идеја може да вам се врати у новцу. Ово је седмица када се исплати да гласно кажете оно што сте до сада држали за себе, преносе Независне новине.

Шкорпија: бонус који вам ионако припада

Јупитер у Лаву вам спрема бонус на послу. Вјероватно је ријеч о нечему што сте одавно заслужили, а што је каснило. Зарада до 11. јула код вас долази као признање, не као поклон.

Ко треба да игра игре на срећу

Ован је знак који ових дана треба да одигра лото или неку игру на срећу. Није ствар у томе да Ован ту проспе пола плате, већ да мали улог може да му се врати вишеструко док му је срећа наклоњена. Новац за четири знака долази кроз посао, а Овну кроз чист згодитак.

Шта значи када новац стиже за 4 знака а Меркур је у ретрограду

Значи да прилика за зараду постоји, али да уговоре, кредите и велике куповине треба одложити док Меркур не изађе из ретроградног хода. Узмите новац, сачекајте са потписима.

Астрологија овд‌је не обећава да ће вам неко донијети коверту. Порука је једноставна, прилика је ту, а хоћете ли је искористити зависи од вас. Јупитер у Лаву доноси новац онима који су спремни да се помјере, а не да чекају.

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