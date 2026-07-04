Једном знаку "куца на врата" боље плаћена понуда

Аутор:АТВ редакција
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Новац стиже до 11. јула за 4 знака. Стиже конкретна зарада, док једном знаку астролози поручују нешто необично, сједите и одиграјте лото.
Јупитер је ушао у Лава и ту остаје све до јула 2027, а то помјера новац ка онима који сада буду довољно храбри да га зграбе. Али пазите на једну замку у средини приче, јер ретроградни Меркур умије да вам подметне ногу баш када мислите да сте најпаметнији.
Ретроградни Меркур је аларм. Не доносите одлуке на основу тренутног расположења, јер оно што данас дјелује као сјајна идеја, за седмицу дана може да изгледа као скупа грешка.
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Зато у овом периоду не дижите кредит и не потписујте финализацију уговора о куповини стана. Новац који долази је стваран, али папир сачекајте да Меркур дође себи.
Ракови, Дјевице, Ваге и Шкорпија су овог пута на добитничкој страни. Свако од њих добија прилику из другог угла, негдје је то посао, негдје бонус, а негдје сопствена предузимљивост. Јупитер у Лаву ради у њихову корист, само треба да буду будни.
Јупитер у Лаву до јула 2027. отвара вам врата за озбиљно увећање прихода. Ово може да наговијести и пословну понуду која је боље плаћена од онога на шта сте навикли. Ако вам неко ових дана спомене нову позицију, не одбијајте одмах из навике.
Венера у вашем знаку шаље јасну поруку, ваше финансијско стање зависи искључиво од ваше иницијативе. Нико вам неће донијети паре на тацни. Али чим ви направите први корак, новац се појављује брже него што очекујете.
Марс у Близанцима вам доноси зараду кроз маркетинг и трговину. Свака добро осмишљена идеја може да вам се врати у новцу. Ово је седмица када се исплати да гласно кажете оно што сте до сада држали за себе, преносе Независне новине.
Јупитер у Лаву вам спрема бонус на послу. Вјероватно је ријеч о нечему што сте одавно заслужили, а што је каснило. Зарада до 11. јула код вас долази као признање, не као поклон.
Ован је знак који ових дана треба да одигра лото или неку игру на срећу. Није ствар у томе да Ован ту проспе пола плате, већ да мали улог може да му се врати вишеструко док му је срећа наклоњена. Новац за четири знака долази кроз посао, а Овну кроз чист згодитак.
Значи да прилика за зараду постоји, али да уговоре, кредите и велике куповине треба одложити док Меркур не изађе из ретроградног хода. Узмите новац, сачекајте са потписима.
Астрологија овдје не обећава да ће вам неко донијети коверту. Порука је једноставна, прилика је ту, а хоћете ли је искористити зависи од вас. Јупитер у Лаву доноси новац онима који су спремни да се помјере, а не да чекају.
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