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За ове знакове слиједи 7 година среће и богатства: Да ли сте међу њима?

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 17:37

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Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Четири знака улазе у седам знакова среће и обиља, према прогнози астролога. Погледајте да ли сте и ви међу њима?

Срећа не стиже као пљусак, већ као наплата старог дуга који сте одавно отписали. Универзум води тиху евиденцију, а онда, кад најмање очекујете, карма враћа дугове онима који су предуго радили у сјенци и ћутали. Овог љета почиње циклус који астролози описују као златних седам година, и он не припада свима.

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Годинама сте давали више него што сте добијали. Трпили сте кашњења, полуобећања и људе који су узимали здраво за готово све што сте урадили. Сада се та равнотежа изравнава.

Наплата старих дугова не долази на кашичицу, већ кроз конкретне прилике које мијењају свакодневицу.

Карма враћа дугове баш овог љета

Планете су се наместиле тако да се од друге половине јула отвара врата која су дуго била закључана. Ријеч је о четири знака: Бик, Рак, Дјевица и Рибе. Сваки од њих улази у период изобиља из потпуно другог разлога, и сваки га осјети на свој начин. Заједничко им је једно, дуг се враћа.

Бик: Рачун који сте отписали стиже на наплату

Бик већ мјесецима гура посао за који други беру заслуге. Око 20. јула стиже конкретан приједлог, уговор или понуда која дуплира оно што сада зарађујете. Немојте пристати на прву цифру коју чујете. Саслушајте до краја, преспавајте, па тек онда потпишите.

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Рак: Врата која су се затворила пред вама сада се отварају

Раку је посљедња година била серија залупљених врата. Крајем јула неко из прошлости враћа услугу. То се дешава баш у тренутку када сте дигли руке. Срећа и богатство овдје не долазе кроз лутрију, већ кроз један позив. Не трошите ту наклоност на ситнице, сачувајте је за већу одлуку која стиже на јесен.

Дјевица: Тихо сте плаћали туђе грешке

Дјевица је знак који све поправља у тишини, а никад не тражи признање. У првој половини августа неко коначно примјети колико сте вукли сами. Стиже повишица или нова позиција, али уз услов. Поставите границу одмах на почетку. Ако је не поставите сада, поново ћете радити за двоје.

Рибе: Талас који сте дуго чекали коначно стиже

Рибама је интуиција годинама говорила да издрже још мало. Средином августа та стрпљивост добија облик, кроз новац који стиже са стране на коју се нисте надали. Не причајте о томе унапријед. Сачекајте да легне на рачун, па онда планирајте. Преурањена прича умије да распрши оно што тек долази.

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Седам година није случајан број у овом циклусу

Златних седам година се у астрологији везује за споре, темељне планетарне помаке. То значи да промјена не букне па се угаси. Расте полако, мјесец за мјесецом, слој по слој, и мијења темељ, а не само расположење.

Универзум је коначно спреман да изравна рачуне са онима који су предуго давали без питања. Ако сте се у овим редовима препознали, вјероватно већ осјећате да се нешто помјера.

(Крстарица)

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

срећа

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