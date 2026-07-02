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Мјесто у Европи гдје нема инфлације већ 500 година, а станарина износи 0.88 центи

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 19:30

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Мјесто у Европи гдје нема инфлације већ 500 година, а станарина износи 0.88 центи
Фото: Envato/ Conceptual

Замислите мјесто у ком нема инфлације од 500 година, а станарина кошта само 88 центи мјесечно. Ако мислите да је немогуће - преварили сте се. Такво мјесто постоји у Европи, тачније у Баварској.

Тачно т88 центи станарину плаћају становници Фугереија, малог ограђеног насеља у срцу Аугсбурга у њемачкој покрајини Баварској. Ријеч је о најстаријем социјалном насељу на свијету које је и послије пола миленијума и даље насељено, а износ станарине се није промијенио од оснивања 1521. године.

Човјек који је био богатији од краљева

Да бисмо разумјели Фугереи, морамо упознати његовог оснивача. Јакоб Фугер, познат као Јакоб Богати, био је један од најмоћнијих људи свог времена и готово сигурно најбогатији човјек Европе у 16. вијеку. Његова трговачка и банкарска кућа кредитирала је цареве, кнежеве и папе, а његов утицај се протезао од рудника сребра и бакра у средњој Европи све до шпанске круне. Историчари га често сврставају међу најбогатије појединце у цијелој људској историји, пише Путни кофер.

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Осим што је био моћан предузетник, Фугер је био и дубоко религиозан човјек који је, како се вјерује, желио да осигура спас своје душе добрим дјелом које ће га надживјети. Почетком 1521. године основао је, у своје име и име своје браће, насеље намијењено сиромашним, али поштеним грађанима Аугсбурга. Назвао га је по својој породици - Фугереи. Изградња је почела још 1516. године, а до 1523. настала је језгра од педесетак кућа, прави мали град унутар града.

Станарина која се није промијијенила пет векова

Станари који данас ту живе плаћају 88 центи годишње, што је данашњи еквивалент једног рајнског гулдена - новчане јединице у којој је износ био одређен 1521. године. Од тада се није мијењао ниједном. Да би се схватило колико је то било симболично, важно је знати да је у Фугерово вријеме један гулден отприлике одговарао мјесечној плати обичног радника. Данас је то мање од цијене једне кафе.

Занимљив је и парадокс који савршено описује дух овог мјеста. Туристи који желе да обиђу музеј и насеље морају да плате улазницу од око 6,50 евра - дакле више него што један станар плати за седам година живота. Другим ријечима, посјетилац за једну посјету издвоји више него што становник плати за седам година становања.

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Три молитве дневно и правила стара пола миленијума

Наравно, овдје се не усељава било ко. Услови су готово непромијењени од 16. вијека и одражавају Фугерову првобитну идеју. Да би неко добио стан, мора бити католик, мора најмање двије године живјети у Аугсбургу и мора доказати да је у стварној материјалној потреби. Ријеч је о људима који су поштено радили, али их је живот довео у тешку ситуацију.

Постоји и једно правило по којем се Фугереи разликује од савремених облика социјалног становања. Станари су обавезни да се свакога дана три пута моле - Оче наш, Здраво Маријо и Вјеровање - за душу оснивача и породицу Фугер. Та молитва је дословно дио "цијене". Јакоб Фугер је своју задужбину замислио као вјечни круг у којем он помаже сиромашнима, а они се заузврат моле за њега.

Град унутар грајда

Фугереи је заокружена целина са свим што једном насељу треба. Окружен је зидом са капијама које се и данас сваке вечери затварају, баш као некада када је имао свог ноћног чувара. Унутра се налази осам правилних улица уз које стоје готово идентичне куће на два спрата, са по једним станом на сваком нивоу. Ту су и мали трг и црква светог Марка.

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Данас Фугереи броји око шездесетак зграда и приближно 140 станова у којима живи нешто мање од 200 становника. Међу њима су пензионери са ниским примањима, али и млађи људи које су високе цијене становања у Аугсбургу истиснуле са тржишта. Аугсбург је, иначе, свега сат времена вожње од Минхена, једног од најскупљих њемачких градова, па потражња за приступачним становањем овдје никада не јењава.

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Тагови :

Инфлација

станарина

Баварска

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