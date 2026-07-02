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Ево у чему гријешите када пијете лијек за главобољу: Већина прави исту грешку

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 18:15

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Таблете
Фото: pexels/Sadi Hockmuller

Петнаест дана мјесечно са таблетом у руци, и ваш лијек против главобоље полако прелази на другу страну.

Звучи апсурдно, али баш то средство које вам доноси олакшање умије да постане разлог зашто вас глава боли готово сваког јутра. Вјероватно сте и сами приметили сценарио: попијете таблету, бол попусти, наставите дан, а неколико сати касније све крене изнова.

Када лијек против главобоље почиње да ради против вас

Повремена таблета није проблем. Ако вас глава заболи једном у двије нед‌јеље и посегнете за аналгетиком, ту нема разлога за бригу. Граница се помјера када таблете постану дио рутине, исто као јутарња кафа или кључеви у џепу. Тада тијело почиње да очекује лијек, а не да чека да бол прође сам.

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Ријеч је о појави коју стручњаци зову главобоља изазвана прекомјерном употребом лијекова. Настаје тихо, кроз недеље редовног узимања, и лако се помијеша са обичном, тврдоглавом главобољом која једноставно не пролази.

Колико дана мјесечно је већ превисе

Бројка која се у пракси најчешће наводи јасна је и лако се памти. Обични лијекови против болова, попут оних са парацетамолом или ибупрофеном, постају ризични када их узимате више од 15 дана у мјесецу током неколико мјесеци заредом. Код одређених лијекова за мигрену, граница је нижа, око 10 дана мјесечно.

Није битна само јака доза. Битно је колико дана у месецу уопште посежете за било каквом таблетом против болова. Неко попије по једну таблету скоро сваки други дан и искрено мисли да то није много. Сабрано на крају мјесеца, испадне да је граница одавно пређена.

Глава пролази, па се враћа: Шта то заправо значи

Људи који живе са мигреном овај образац знају напамет. Лијек д‌јелује, бол нестане или постане подношљив, а онда се послије четири, осам или двадесет четири сата цијела прича понови. Та појава се зове повратна главобоља и најлакше је препознати је по томе што бол почиње баш кад дејство таблете ослаби.

Ту већина направи исту грешку. Умјесто да сачекају или се посавјетују са љекаром, одмах узму нову дозу. Круг се затвори. Према прегледу објављеном у часопису "Lancet Neurology", истраживање о превенцији и лијечењу главобоље изазване прекомјерном употребом лијекова указује да смањење учесталости узимања аналгетика код многих пацијената временом смирује саме главобоље.

Шта да урадите ако вам се главобоље множе?

Прво пребројте. Узмите календар и означите сваки дан у претходних месец дана када сте попили било коју таблету против болова. Ако се скупи више од десет или петнаест цртица, то је јасан сигнал да о томе поразговарате са лекаром, а не да сами мијењате лијек. Нагло прекидање умије да погорша стање, па вам је зато потребан план, не паника.

Обратите пажњу и на обрасце око себе. Редован сан, довољно воде и паузе од екрана звуче отрцано, али код честих главобоља умију да смање потребу за таблетама. Суплементи ту обично не помажу много, колико год рекламе тврдиле супротно, преноси Крстарица.

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Тагови :

главобоља

Таблете

лијекови

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