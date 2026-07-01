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Познати лијек за срце се повлачи из употребе, љекари добили хитна упутства

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:14

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Лијекови
Фото: pexels/ Polina Tankilevitch

Агенција за лијекове и медицинска средства (АЛИМС) позвала је у писму љекаре да више не прописују лијек Дилцоран (пентаеритритилтетранитрат) за превенцију и лијечење ангине пекторис (бола у грудима).

Савјетовано је да пређу на друге терапијске опције због недостатака о задовољавајућој ефикасности овог лијека. Наложено је и да се Дилцоран не прописује новим пацијентима.

Постепен прелазак на друге терапијске опције

Због недостатка података о задовољавајућој ефикасности лијека, савремене терапијске смјернице не препоручују примјену пентаеритритилтетранитрата за профилаксу и дуготрајно лијечење ангине пекторис. Из наведених разлога, АЛИМС је обновио дозволу за лијек Дилцоран на период од годину дана да би се обезбиједило снабдијевање овим лијеком до јуна 2027. године, те омогућио адекватан и правовремени прелазак пацијената на друге терапијске опције, наводи се у писму упућеном здравственим радницима.

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Савјетује се да више не прописују лијек Дилцоран, већ да размотре примјену друге адекватне терапије за профилаксу и дуготрајно лијечење ангине пекторис, у складу са важећим смјерницама. Терапију лијеком Дилцоран код нових пацијената не треба започињати. Нису идентификовани нови безбједносни ризици повезани са примјеном лијека Дилцоран.

За дуготрајно лијечење ангине пекторис

Лијек Дилцоран садржи активну супстанцу пентаеритритилтетранитрат. Први пут је у Републици Србији регистрован 28.12.1976. године, од када се налази у промету и користи за профилаксу и дуготрајно лијечење ангине пекторис. У складу са доступним националним и међународним терапијским смјерницама, примјена лијекова који садрже активну супстанцу пентаеритритилтетранитрат за профилаксу и дуготрајно лијечење ангине пекторис више се не препоручује због недостатка података о задовољавајућој ефикасности лијека.

АЛИМС наводи да нису идентификовани нови безбједносни ризици повезани са примјеном лијека Дилцоран.

Здравственим радницима се савјетује да:

  • Више не прописују лијек Дилцоран
  • Планирају прелазак на другу одговарајућу терапију у складу са важећим смјерницама
  • Информишу пацијенте о разлозима промјене терапије и обезбиједе континуитет лијечења
  • Не започињу терапију лијеком Дилцоран код нових пацијената

АЛИМС позива све пацијенте да пријављују нежељене реакције на било који лијек – попуњавањем е-обрасца за онлајн пријаву који је доступан на интернет страници www.alims.gov.rs.

(Курир)

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