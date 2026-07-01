Одмор без бриге: Који лијекови су неопходни на путовању?

Аутор:Милица Јагодић
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Током спремања кофера за пут важно је провјерити и путну апотеку. Неколико основних лијекова може бити од велике помоћи у непредвиђеним ситуацијама и учинити путовање безбрижнијим.
"Прије одласка на пут је јако битно добро се припремити и на исправан начин посложити путну апотеку. Зависно од дестинације, више мање путна апотека се не разликује", наводи Дијана Крагић, магистар фармације.
Одлазак на планину или море, садржај путне апотеке углавном је исти. Најчешће се подразумијева довољан број аналгетика, одговарајућих крема против алергије као и неопходна заштита од сунца посебно у љетном периоду, појашњава Крагић.
"Свакако таблете у случају неких алергијских реакција. Што се тиче дјечије популације, обично се ради о правилном избору фармацеутског облика, значи аналгетски сирупи и сирупи против алергија", фармацеут.
Како каже, чести у случајеви претјеривања приликом паковања путне апотеке. Важно је знати да је неопходно и адекватно чување лијекова.
"Најчешће се забораве неке оралне хидратацијске отопине, што може највише да помогне у случају прегријавања организма, превеликог боравка на сунцу, код дијареје, повраћања. То је један од првих избора када треба да се надокнаде електролити које смо изгубили. Свакако и у случају неких тровања, као што су препарати на бази активног угља или на бази лигнина као што је филтрум који се могу користити као прва помоћ у тровањима било које врте етиологије", каже Крагић.
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Лијекови за које је прописано чување на добним температурама треба да се чувају и током путовања на температури до 25 степени. Високе температуре могу да покваре лијекове што би значило избјегавање одлагања лијекова у аутомобилу.
"Постоје лијекови који имају режим чувања у фрижидеру. Ако особа користи одређене инсулинске препарате или пенове онда се мора обезбједити и чување током цијелог путовања и боравка од два до осам степени. Што се тиче дјечије популација, јако често се зна десити, није баш препоручљиво, да се носе одређени антибиотски сирупи који заправо представљају продужетак терапије. У том смислу се ти сирупи само одређене врсте исто морају чувати у фрижидеру након отварања да би се обезбједио тај континуитет дозирања. Оно што се јако често гријеши је ношење антибиотика за сваки случај. То никако не би требало бити препорука, постоје неки други лијекови и препарати који се могу дати у неким хитним случајевима али антибиотици свакако не би требало бити први лијек избора, у смислу да се има за сваки случај али ако је то наставак терапије онда свакако треба да се испоштује", каже Крагић.
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Прије путовања превентивно конзумирање одређених препарата два до три дана помаже код припреме цријевне флоре на услове промјене климе, температуре. Препорука је ношење ибупрофена, парацетамола који се користе у случају високих температура и болова, гелови или масти који се користе против алергијских симптома или блажих опекотина. Важан корак је и адекватна заштита од сунца, пробиотик, лијекови против мучнине и тровања, наводи фармацеут.
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