Шта се дешава са вашом кожом када изгорите на сунцу? Ево зашто настају црвенило, пликови и љуштење

Аутор:АТВ редакција
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Готово свако је бар једном осетио последице предугог боравка на сунцу – црвенило, пецкање, бол, а неколико дана касније и љуштење коже. Иако многи опекотине од сунца доживљавају као пролазну непријатност, у позадини се одвијају сложени процеси који могу оставити дугорочне посљедице по здравље коже.
Сунчеви ултраљубичасти (УВ) зраци изазивају опекотине тако што оштећују ДНК у ћелијама коже. Сунце емитује три врсте УВ зрачења – УВА, УВБ и УВЦ.
УВЦ зраке готово у потпуности зауставља Земљина атмосфера, док УВА и УВБ допиру до коже. УВБ зраци углавном дјелују на епидермис, односно површински слој коже, док УВА продиру дубље и оштећују протеине, ћелијске мембране и генетски материјал.
Када УВ зрачење оштети ДНК, ћелије покушавају да поправе настала оштећења. Међутим, ако их има превише, ћелија активира процес самоуништења како би спречила даље ширење оштећеног генетског материјала.
Чим ћелије коже препознају да је ДНК оштећена, шаљу сигнале имуном систему. Имуне ћелије долазе на мјесто оштећења, а крвни судови се шире и постају пропустљивији.
1. црвенило коже
2. осјећај топлоте
3. оток
4. бол и појачана осјетљивост
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Овај процес почиње још док сте на сунцу, али симптоми најчешће постају најизраженији између 24 и 48 сати након излагања УВ зрацима.
Код јачих опекотина долази до уништавања читавих слојева ћелија коже. Мртве ћелије се одвајају од здравог ткива, а простор између њих испуњава течност. Тако настају пликови, који представљају природни заштитни механизам организма.
Истовремено, одређене имуне ћелије уклањају оштећене ћелије, док друге ослобађају супстанце које могу изазвати свраб и додатну иритацију коже.
Након што се упала смири, организам почиње да ствара нове ћелије коже како би замијенио оне које су уништене.
Љуштење коже које се јавља неколико дана након опекотине заправо представља одбацивање мртвог површинског слоја, чиме се прави мјесто за нову, здраву кожу.
Након оштећења коже, ћелије почињу да производе више меланина – пигмента који кожи даје тамнију боју. Због тога се након проласка црвенила често јавља препланули тен.
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Ипак, стручњаци упозоравају да препланулост не пружа значајну заштиту од нових оштећења. Њена заштитна моћ приближно одговара креми са заштитним фактором СПФ 2, што није довољно да спријечи настанак нових опекотина.
Кожи је потребно вријеме да се опорави, али нелагодност можете ублажити на неколико начина:
1. склоните се са сунца док кожа не зарасте,
2. пијте довољно течности како бисте спречили дехидрацију,
3. стављајте хладне облоге на захваћена мјеста,
4. по потреби користите лијекове против болова који се издају без рецепта, према упутству љекара или фармацеута.
Ако се појаве велики пликови, јака бол, висока температура, мучнина, вртоглавица или други изражени симптоми, потребно је да се јавите љекару.
Најбољи начин да спријечите опекотине од сунца јесте да ограничите боравак на директном сунцу у периоду када је УВ зрачење најјаче, носите заштитну одећу, шешир и наочаре за сунце, као и да редовно наносите крему са одговарајућим заштитним фактором (СПФ), посебно током летњих месеци.
Иако се опекотине често повуку за неколико дана, свако озбиљније оштећење коже оставља траг на ћелијама. Због тога је заштита од сунца једна од најважнијих навика за очување здравља коже и смањење ризика од њеног прераног старења и развоја озбиљнијих обољења.
(курир)
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