Са тржишта се хитно повлачи овај дјечији производ

Хрватска са тржишта повлачи млијеко за дјецу за заштиту од сунца "сан кајндс", произвођача "Оливал" јер представља микробиолошки ризик.
Државни инспекторат је саопштио да производ треба престати користити.
"Овај производ представља микробиолошки ризик. Укупан број аеробних мезофилних микроорганизама, квасаца и плијесни је прекорачен", навео је Инспекторат.
