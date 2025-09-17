Logo

Са тржишта се хитно повлачи овај дјечији производ

Извор:

СРНА

17.09.2025

10:35

Фото: Unsplash

Хрватска са тржишта повлачи млијеко за дјецу за заштиту од сунца "сан кајндс", произвођача "Оливал" јер представља микробиолошки ризик.

Државни инспекторат је саопштио да производ треба престати користити.

илу-снимање-17092025

Сцена

Познати глумац (65) има нову дјевојку која је млађа и од његове дјеце

"Овај производ представља микробиолошки ризик. Укупан број аеробних мезофилних микроорганизама, квасаца и плијесни је прекорачен", навео је Инспекторат.

