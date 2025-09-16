У ФБиХ забрањен увоз 19 тона хималајске соли

Извор:
СРНА
16.09.2025
10:20
Федерална инспекција забранила је на прелазу Изачић увоз 19 тона хималајске соли поријеклом из Пакистана, због смањеног садржаја калијум јодата.
Лабораторијском анализом узорка пошиљке утврђено је да због смањеног садржаја калијум јодата, као елементарног јода, квалитет производа не одговара условима прописаним Правилником о соли за људску исхрану, објавила је Федерална управа за инспекцијске послове.
Утврђено је и да на декларацији производа није наведен рок трајања, односно датум јодирања, чиме нису испуњени ни услови за увоз прописани Законом о контроли квалитета одређених производа при увозу и извозу.
