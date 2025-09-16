Logo

У ФБиХ забрањен увоз 19 тона хималајске соли

СРНА

16.09.2025

10:20

Himalajska so
Фото: Fuzip

Федерална инспекција забранила је на прелазу Изачић увоз 19 тона хималајске соли поријеклом из Пакистана, због смањеног садржаја калијум јодата.

Лабораторијском анализом узорка пошиљке утврђено је да због смањеног садржаја калијум јодата, као елементарног јода, квалитет производа не одговара условима прописаним Правилником о соли за људску исхрану, објавила је Федерална управа за инспекцијске послове.

goran-vesic-160925

Србија

Подигнута оптужница против Горана Весића и још 12 особа

Утврђено је и да на декларацији производа није наведен рок трајања, односно датум јодирања, чиме нису испуњени ни услови за увоз прописани Законом о контроли квалитета одређених производа при увозу и извозу.

