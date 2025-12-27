Logo
Податак који јасно показује распад Партизана

Б92

27.12.2025

22:01

0
Податак који јасно показује распад Партизана
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркашки клуб Партизан ове сезоне биљежи тежак период, са низом неуспјеха који забрињавају навијаче и стручну јавност.

Иако је тим почетком децембра под вођством привременог тренера Мирка Оцокољића остварио четири узастопна тријумфа у свим такмичењима, сама игра није уливала оптимизам.

Мирко Оцокољић

Кошарка

Оцокољић остаје тренер Партизана

Након тога, уследила су три убедљива пораза у Евролиги – од Виртуса, Жалгириса и Макабија – при чему је меч са израелским тимом био посебно тежак, будући да је дебитовао нови тренер Ђоан Пењароја.

У регионалном такмичењу, црно-бијели су у истом периоду побиједили само Крку у 11. колу АБА лиге захваљујући сјајној партији плејмејкера Двејна Вашингтона.

zarko paspalj

Кошарка

Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

Тренутна сезона донијела је и забрињавајући број пораза двоцифреном разликом – осам таквих утакмица до сада. За поређење, претходне сезоне Партизан је до краја године забиљежио само један двоцифрени пораз, у гостима против Фенербахчеа 1. новембра 2025. године.

Од сезоне 2022/23. па до данас, црно-бијели у Евролиги имају укупно 20 пораза двоцифреном разликом, од чега пет у актуелној сезони.

Сви порази Партизана у овој сезони двоцифреном разликом:

Дубаи – Партизан 89:76 (1. коло)

Партизан – Париз 83:101 (6. коло)

Хапоел Тел Авив – Партизан 97:84 (7. коло)

Партизан – Фенербахче 87:99 (12. коло)

Панатинаикос – Партизан 91:69 (13. коло)

Партизан – Виртус 68:86 (16. коло)

Жалгирис – Партизан 109:68 (17. коло)

Партизан – Макаби 87:112 (18. коло)

(б92)

КК Партизан

rezultati

Košarka

