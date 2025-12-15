Logo
Оцокољић остаје тренер Партизана

15.12.2025

13:58

Кошаркашки тренер
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Спортски директор кошаркашког клуба Партизан Жарко Паспаљ изјавио је данас у Београду да Мирко Оцокољић остаје до даљег тренер "црно-бијелих".

Оцокољић је водио Партизан на претходна четири меча у Евролиги и регионалној АБА лиги, пошто је 26. новембра шеф стручног штаба "црно-бијелих" Жељко Обрадовић поднио оставку.

"Да ли је жеља Оцокољића да настави да ово ради? Лично, мислим да није, познајући његове афинитете. Шта би било да је отишло у другом правцу? Потпуно је логично да уђемо у ситуацију ко би био тренер за нас, а да би прихватио. Нису сви били вољни да то прихвате", рекао је Паспаљ на годишњој конференцији за медије.

Стеф Кари

Кошарка

Кари претекао Џордана и ушао у НБА историју

Паспаљ је 2. децембра именован за спортског директора Партизана, пошто је Зоран Савић напустио "црно-бијеле".

"Огромна захвалност Мирку. Мислим да је он под огромним оптерећењем. Он ће до даљег да води утакмице заједно са господином Александром Матовићем, а ми ћемо да размишљамо ко ће то моћи да преузме за још нешто боље. У овој сезони морамо да изађемо са нечим бољим. Изашли смо из нечег лошег, али и даље је тешко. Мислим да ће Оцокољић водити тим у среду, нико ми није рекао да неће", истакао је Паспаљ.

Кошаркаши Партизана ће у сриједу дочекати Виртус у 16. колу Евролиге, преноси Тан‌југ.

