Размијештање снага и војних објеката Запада у Украјини сматраће се интервенцијом која представља безбједносну пријетњу, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова, коментаришући план низа западних земаља за даљу милитаризацију Украјине.
Она је такође додала да ће западне јединице и војни објекти у Украјини бити сматрани легитимним борбеним циљевима.
Документ западне "коалиције вољних" и Кијева о "безбједносним гаранцијама" је изузетно далеко од мирног рјешења и усмјерен је на наставак милитаризације, оцијенила је она.
Захарова је подсјетила да су шестог јануара у Паризу, учесници такозване коалиције вољних, предвођене Великом Британијом и Француском, потписали декларацију са кијевским режимом под називом "Поуздане безбједносне гаранције за чврст и трајан мир".
Према њеним ријечима, кључни елемент документа је "размјештање одређених "мултинационалних снага" на украјинској територији, коће чланови "коалиције" морати да формирају како би олакшали "обнову" украјинских Оружаних снага и осигурали "обуздавање" Русије након престанка непријатељстава."
Она је напоменула да је мирно рјешење могуће само уз повратак Украјине у статус несврстане државе, њену демилитаризацију и денацификацију, и признавање тренутних територијалних реалности.
Сви ови циљеви ће несумњиво бити постигнути или политичким и дипломатским средствима или у оквиру Специјалне војне операције.
У уторак 6. јануара у Паризу је одржан састанак на високом нивоу "коалиције вољних", гдје су, између осталог, разматране такозване безбједносне гаранције за Украјину.
На састанку су учествовали и специјални изасланик предсједника САД Стив Виткоф и зет америчког лидера Џаред Кушнер.
Према документу договореном након састанка, "коалиција вољних" се договорила да настави дугорочну војну подршку Украјини, а лидери су потписали декларацију о намјери да распореде трупе у Украјину у случају закључења мировног споразума.
Министарство спољних послова Русије раније је саопштило да је сваки сценарио који укључује распоређивање трупа земаља-чланица НАТО-а у Украјини категорички неприхватљив за Русију и ризикује оштру ескалацију.
Министарство је изјаве Велике Британије и других европских земаља у вези са могућим распоређивањем трупа чланица НАТО-а у Украјини назвало подстицањем на наставак борбених дејстава.
