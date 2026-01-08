Стевандић: Српска остаје непокорена и чува уставне капацитете

Извор:
СРНА
08.01.2026
11:50
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је у Бањалуци да је Српска и у 34. години постојања непокорена и предана очувању достојанства, као и њених уставних и правних капацитета.
Стевандић је казао да је Република Српска створена у немогућим геополитичким условима, али да су они који су је сатанизовали и бомбардовали на крају потписали њено стварање у Дејтону.
"Српска је била изолована из Србије, у вријеме слабе Русије, непостојања никаквог другог фактора сем новог свјетског поретка који је био најжешћи, али смо у најтежим данима издржали и дошли до тога да и они који су нас сатанизовали и бомбардовали потпишу њено стварање у Дејтону", истакао је Стевандић.
Он је рекао да од тада до данас исти ти покушавају Српску да покоре.
Република Српска
"Република Српска је и у 34. години постојања непокорена. Непокорен је и Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ, Влада и премијер и пријатељство са Србијом. Све оно што су покушавали да угрозе остало је непокорено", нагласио је Стевандић.
Он је нагласио да ништа није усмјерено против других народа, већ искључиво у очување достојанства Републике Српске, њених уставних и правних капацитета.
"Наставићемо да се боримо и будемо непокорени по сваку цијену и неће нас ништа уплашити ни застрашити", истакао је Стевандић.
