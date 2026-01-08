Logo
Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

Извор:

СРНА

08.01.2026

08:42

Коментари:

0
Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица
Фото: Срна

Саобраћај за теретна возила обустављен је због снијега на дионицама магистралних путева Сарајево - Рогатица преко Романије, Трново - Фоча преко превоја Рогој, Зворник - Тузла преко превоја Црни Врх и Власеница - Соколац преко Хан Погледа.

Из Ауто-мото савеза Републике Српске је саопштено да су због снијега који и јутрос пада у већем дијелу Републике Српске на снази зимски услови за вожњу.

На коловозима има снијега, мјестимично и поледице, а упозоравамо и на опасност од оборених стабала.

Из АМС посебно скрећу пажњу на све дионице у вишим, планинским предјелима и преко превоја, гдје је за теретна возила са приколицом и шлепере обавезна употреба ланаца.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

Дежурне екипе чисте и посипају путеве, а ниска температура успорава дјеловање посипних материјала.

Из АМС скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима и возачима савјетују максимално опрезну вожњу прилагођену стању и условима на путу, уз обавезну употребу зимске опреме.

На граничном прелазу Градишка већ се формира колона возила на излазу из БиХ, док на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

обустава саобраћаја

teretna vozila

Коментари (0)
