Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

Саобраћај за теретна возила обустављен је због снијега на дионицама магистралних путева Сарајево - Рогатица преко Романије, Трново - Фоча преко превоја Рогој, Зворник - Тузла преко превоја Црни Врх и Власеница - Соколац преко Хан Погледа.